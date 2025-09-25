Peso mexicano se deprecia de cara a decisión de Banxico, bolsa sube

CIUDAD DE MÉXICO, 25 sep (Reuters) - El peso mexicano caía el jueves ante un avance generalizado del dólar luego de la divulgación de cifras mejores a lo previsto de la economía estadounidense, mientras los inversores locales aguardaban el anuncio de política monetaria de Banco de México más tarde en el día.

El mercado espera que el banco central reduzca los tipos de interés en un cuarto de punto, el undécimo recorte al costo de los créditos desde que la institución, conocida como Banxico, inició un ciclo de flexibilización para lidiar con el débil panorama económico, a principios de 2024.

La moneda cotizaba en 18,4434 unidades, con una depreciación de 0,20% a medida que el dólar ganaba fuerza ante una cesta de divisas.

"El dólar cotiza con un tono firme, ya que los inversores analizaron una densa agenda de datos estadounidenses y se mantuvieron anclados a la narrativa de flexibilización 'paulatina' de la Fed", dijo Felipe Barragán, estratega de investigación de mercados del bróker digital Pepperstone.

Entre otras cifras, por la mañana se dio a conocer que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de apoyo por desempleo cayó la semana pasada. Otro reporte mostró que el PBI de la mayor economía del mundo creció más rápido de lo que se pensaba en el segundo trimestre.

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subía 0,10% a 61.970,10 puntos, oscilando muy cerca de sus máximos históricos.

Los títulos de Grupo Financiero Inbursa, del magnate Carlos Slim, encabezaban las alzas, con un 2,57% más a 52,77 pesos, seguidos por los del minero Grupo México, que sumaban un 2,09% a 145,98 pesos.

En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años se negociaba sin cambios frente a su cierre previo en un 8,54%, mientras que la tasa a 20 años se ubicaba en un 9,17%. (Reporte de Noé Torres)