Peso mexicano se deprecia en antesala decisión Banxico, bolsa cae

CIUDAD DE MÉXICO, 5 feb (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa retrocedían el jueves, arrastrados por una ola de liquidaciones en los mercados globales, en las horas previas a la decisión de política monetaria del Banco de México. Se espera que la autoridad interrumpa su ciclo de suavización monetaria, después de una serie de recortes a la tasa clave de interés de un total de 425 puntos básicos desde inicios de 2024.

* La moneda cotizaba en 17,4139 unidades, con una depreciación de un 0,46%, a medida que el dólar subía a sus máximos en dos semanas, mientras una nueva volatilidad golpeaba a las acciones en el exterior y los precios de activos como las materias primas. * A nivel local, el mercado descuenta ampliamente que el banco central conservaría la tasa objetivo en su actual 7%, por lo que analistas coincidieron en que lo más relevante serán las actualizaciones que ofrezca en su comunicado sobre sus perspectivas para la trayectoria de la inflación.

* "Esto es de suma importancia en el contexto de que el peso mexicano se ha apreciado en buena parte por las operaciones de 'carry trade' por el diferencial de tasa de interés entre México y Estados Unidos", resaltó la firma Banco Base en una nota de análisis. * La semana pasada, la Reserva Federal estadounidense también dejó sin cambios el costo de los créditos en un 3,50%-3,75% después de tres rebajas consecutivas. * Durante la sesión destacaba la divulgación de débiles cifras del mercado laboral de Estados Unidos, un preámbulo negativo a un esperado informe sobre la situación del empleo en enero, que se publicará la próxima semana después de haber sido retrasado por el reciente cierre gubernamental de tres días. * Por un lado, las ofertas de empleo cayeron en diciembre a su menor nivel en más de cinco años. Según otro reporte, las solicitudes de ayuda por desempleo aumentaron más de lo esperado la semana pasada.

* El índice líder del mercado accionario, S&P/BMV IPC, descendía un 0,62% a 68.303,48 puntos, en un mercado también con la mira puesta en la temporada de reportes corporativos del cuarto trimestre. * Los títulos de la cementera Cemex figuraban entre los de peor desempeño en la jornada, con un 1,57% menos a 20,71 pesos, después de que reportó sus resultados trimestrales, que no convenció del todo a los participantes.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subía un punto básico a un 8,94%, mientras que la tasa a 20 años ascendía seis, a un 9,35%. (Reporte de Noé Torres; Editado por Lizbeth Díaz)