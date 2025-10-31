Peso mexicano se deprecia por menores apuestas a nuevo recorte de tasas Fed

CIUDAD DE MÉXICO, 31 oct (Reuters) - El peso mexicano retrocedía el viernes ante un fortalecimiento generalizado del dólar, debido a menores apuestas a que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos recortaría nuevamente los tipos de interés en su próxima reunión de diciembre. A nivel local, los inversionistas continuaban asimilando un débil informe del Producto Interno Bruto del tercer trimestre, debido a un deterioro de la actividad industrial por el impacto de los cambios en las políticas comerciales de Estados Unidos, el principal destino de las manufacturas mexicanas.

* La moneda cotizaba en 18,5730 unidades, con una depreciación de un 0,28%, apuntando a su cuarta jornada consecutiva de pérdidas. A lo largo de la semana acumulaba una pérdida de un 0,7% y un deterioro del 1,5% en octubre.

* El dólar, en cambio, se valorizaba frente a una cesta de divisas tras comentarios de algunos funcionarios de la Fed que redujeron aún más las expectativas de que el banco central vuelva a reducir las tasas a finales de año. * La jefa del Banco de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, dijo que se opuso al recorte de esta semana debido a la inflación. La jefa de la Fed de Dallas, Lorie Logan, coincidió en que el banco no debió haber rebajado los costos de los préstamos y agregó que no debería hacerlo de nuevo en diciembre. * Por su parte, el jefe de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, afirmó que no está asegurada una nueva disminución. * Las declaraciones hacían eco del presidente de la entidad, Jerome Powell, quien puso en duda el miércoles otro recorte este año. El funcionario dijo además que cada vez más autoridades del banco central están dispuestas a aplazar una inminente reducción de las tasas de interés.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC descendía un 0,41% a 62.630,75 puntos, pero se perfilaba a culminar la semana con un sólido rendimiento acumulado cercano al 2,5%.

* Los títulos de la aseguradora Quálitas encabezaban el declive, con un 3,42% menos a 170,70 pesos, seguidos por los del minero Grupo México, que restaban un 2,80% a 160,53 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subía dos puntos base a un 8,66%, mientras que la tasa a 20 años ascendía uno, a un 9,36%. (Reporte de Noé Torres; Editado por Lizbeth Díaz)