Peso mexicano se deprecia tras datos locales de inflación, bolsa explora nuevos máximos

CIUDAD DE MÉXICO, 24 sep (Reuters) - El peso mexicano retrocedía el miércoles ante un fortalecimiento generalizado del dólar y luego de un reporte local de inflación que respaldaba las perspectivas de que Banco de México recortará nuevamente su tasa clave de interés en 25 puntos básicos esta semana.

La bolsa, por su parte, se replegaba después de haber subido a nuevos niveles récord luego de que el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, mostró en la víspera un tono cauto sobre una mayor flexibilización monetaria.

* La moneda mexicana cotizaba en 18,4430 por dólar, con una depreciación de 0,48%, a medida que el dólar recuperaba terreno frente a una cesta de divisas antes de la publicación el resto de la semana de datos del PBI, el mercado laboral y la inflación PCE estadounidense.

* "No descartamos que el sentimiento de cautela predomine en los mercados financieros", dijo Grupo Financiero Ve por Más, en una nota de análisis.

* En México, el índice general de precios al consumidor aceleró en la primera quincena de septiembre a 3,74%, aunque menos de lo previsto, según datos oficiales. La inflación subyacente, por su parte, avanzó ligeramente a 4,26%.

* El banco central moderó el mes pasado la magnitud de sus últimos recortes a la tasa referencial, con una disminución de 25 puntos básicos (pb). Según la minuta del encuentro, la junta de gobierno consideraría hacia adelante reducciones adicionales.

* Su próxima decisión está prevista para el jueves y el mercado anticipa una nueva reducción de un cuarto de punto porcentual.

* "Una rebaja convencional de 25 pb con una orientación cautelosa probablemente dejará al peso mexicano cotizando al ritmo del impulso global del dólar y el 'carry' local", opinó Felipe Barragán, estratega de investigación de mercados del bróker digital Pepperstone.

* En el mercado accionario, el referencial índice S&P/BMV IPC caía 0,51% a 62.048,58 puntos por una toma de beneficios después de haber avanzado por la mañana a un nuevo máximo histórico de 62.503,99 unidades.

* El repliegue era encabezado principalmente por firmas del sector aeroportuario.

* Los títulos de GAP, que opera 12 terminales aéreas a lo largo de la región pacífico del país, descendían 3,63% menos a 450,50 pesos, seguidos por los de OMA, con un portafolio de 13 aeropuertos en el centro y norte, que restaban 3,27% a 240,74 pesos.

* En cuanto a la renta fija, el rendimiento del bono a 10 años se negociaba sin cambios frente a su cierre previo en 8,57%, igual que la tasa a 20 años que se ubicaba en 9,21%. (Reporte de Noé Torres)