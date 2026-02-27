Peso mexicano se deprecia tras datos precios al productor EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 27 feb (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el viernes mientras los inversionistas asimilaban un informe en Estados Unidos que mostró que los precios al productor aumentaron en enero por encima de lo esperado.

La moneda cotizaba en 17.2322 unidades, con una pérdida de un 0.25%, a medida que el dólar estadounidense se valorizaba frente a una cesta de divisas referenciales.

El índice de precios al productor para la demanda final creció un 0.5% el mes pasado, según datos del Departamento del Trabajo. Economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el IPP subiría un 0.3%.

Tras los datos, operadores mantuvieron sus apuestas a que la Reserva Federal estadounidense conservaría las tasas de interés en su actual nivel de un 3.50-3.75% los siguientes meses. (Reporte de Noé Torres)