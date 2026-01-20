Peso mexicano se deprecia tras nueve jornadas de ganancias, bolsa alcanza nuevo récord

CIUDAD DE MÉXICO, 20 ene (Reuters) - El peso mexicano retrocedía el martes arrastrado por un débil ambiente para los activos de riesgo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificara su presión para tomar el control de Groenlandia avivando preocupaciones de una guerra comercial con Europa.

Trump prometió que "no ‌hay ​marcha atrás" en su objetivo de controlar la isla ártica, negándose a descartar una ​toma por la fuerza del territorio y arremetiendo contra sus aliados mientras los líderes ‌europeos se esforzaban por dar una respuesta.

* ‌La moneda cotizaba en 17,5876 unidades, ​con una depreciación de un 0,10%, a medida que el dólar estadounidense también cedía terreno frente a una cesta de divisas referenciales.

* "El mercado comienza a evaluar si la disputa por la soberanía de Groenlandia representa un episodio aislado o el preludio de una nueva guerra comercial transatlántica", dijo la consultoría CopKapital en una nota de análisis. * El peso interrumpía una racha de nueve jornadas de ganancias que lo llevaron a alcanzar en la víspera las 17,5558 unidades, un nivel no visto desde junio ​de 2024, aunque especialistas creen que podría seguir mostrando un sólido desempeño.

* "Esperamos prevalezca la recuperación, tras perforar los 17,62. En este sentido, la resistencia que podría enfrentar está ubicada en 17,50. Por otro lado, el soporte se sitúa en 17,75. Sugerimos mantener posiciones", afirmó el Grupo Financiero Banorte.

* El índice accionario líder S&P/BMV IPC subía un 0,52% a un nuevo máximo histórico de 67.820,95 puntos, revirtiendo sus pérdidas iniciales, en un mercado que comenzaba a prepararse ​para la divulgación de los primeros reportes de la temporada de resultados del cuarto trimestre.

* Está previsto que esta semana Kimberly-Clark de México, dedicada a la fabricación de productos para el cuidado personal, divulgue su informe trimestral. Por lo pronto, sus títulos ascendían un 0,83% a 38,70 pesos.

* Los papeles de Gentera, especializada en servicios crediticios, encabezaban las alzas del martes, con un 4,41% más a 47,85 pesos, seguidos por los del operador de aeropuertos GAP, que sumaban un 4,30% a ​476,95 pesos.

* En el mercado de deuda está previsto que más tarde el banco central divulgue los resultados de su subasta semanal de valores gubernamentales, en la que busca colocar 38.000 millones de pesos (US$ 2.160 millones) en Certificados de la Tesorería (Cetes). (Reporte de Noé Torres; Editado por Diego Oré)