Peso mexicano se estabiliza antes de minutas Fed, bolsa avanza

CIUDAD DE MÉXICO, 18 feb (Reuters) - El peso mexicano se consolidaba el miércoles en torno a sus mejores niveles en más de año y medio, mientras que la bolsa subía, en las horas previas a la publicación de las minutas del más reciente encuentro de la Reserva Federal de Estados Unidos

En su reunión de política monetaria de enero, el banco central pausó sus recortes a las tasas de interés, manteniéndolas en un 3.50%-3.75%, ante una mejora en las perspectivas de crecimiento económico y una disminución de los riesgos para la inflación y el empleo

* La moneda cotizaba en 17.1320 por dólar, casi sin cambios frente a las 17.1231 unidades del precio de referencia de LSEG del martes, si bien durante la madrugada llegó a fortalecerse hasta 17.0886, un nivel no visto desde junio de 2024

* "Hoy, el mercado cambiario tendrá su pico de volatilidad con la publicación de las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed, las cuales dictarán el ritmo del dólar", comentó Felipe Mendoza, analista del bróker EBC Financial Group

* Las minutas, cuya divulgación está prevista para las 13.00 hora local (1900 GMT), serán analizadas muy de cerca por los inversionistas en busca de pistas sobre el camino que podría seguir el banco central estadounidense

"Si las actas revelan una postura restrictiva persistente debido a la inflación, el peso podría enfrentar presiones alcistas hacia los 17.25, mientras que un tono más moderado consolidaría la zona de los 17.10 a 17.00", dijo Mendoza

* Por lo pronto, operadores apuestan a que la autoridad seguiría manteniendo estables los tipos en sus próximas decisiones de marzo y abril para probablemente volver a reducirlos a partir de junio

* La bolsa ascendía un 0.11% a 71,231.25 puntos, luego de dos jornadas de pérdidas, en un también con la atención puesta en la temporada de reportes corporativos del cuarto trimestre

* El repunte era encabezado por firmas del sector telecomunicaciones: los títulos de Grupo Televisa ganaban un 3.88% a 11.52 pesos, seguidos por los de Megacable que sumaban un 2.86% a 69.12 pesos

* Por el contrario, los papeles de la minorista Wal-Mart de México cedían un 0.95% a 58.50 pesos en espera de la divulgación de su informe trimestral después del cierre de los negocios

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años se ubicaba en un 8.76%, sin cambios frente a su cierre previo, igual que la tasa a 20 años que operaba en un 9.18% (Reporte de Noé Torres; Editado por Raúl Cortés Fernández)