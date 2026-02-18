Peso mexicano se estabiliza en 17,12/dólar en espera de minutas Fed

CIUDAD DE MÉXICO, 18 feb (Reuters) - El peso mexicano mostraba pocos cambios el miércoles, consolidando en torno a sus mejores niveles en más de año y medio, en las horas previas a la publicación de las minutas del más reciente encuentro de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos

La moneda cotizaba en 17,1204 por dólar, con un marginal avance de un 0,02% frente a las 17,1231 unidades del precio de referencia de LSEG del martes, si bien durante la madrugada llegó a fortalecerse momentáneamente hasta 17,0886, un nivel no visto desde junio de 2024

En su reunión de enero, la Fed pausó sus recortes a las tasas de interés, manteniéndolas en un 3,50%-3,75%, ante una mejora en las perspectivas de crecimiento económico y una disminución de los riesgos para la inflación y el empleo

Las actas, cuya divulgación está prevista para las 13.00 hora local (19.00 GMT), serán analizadas muy de cerca por los inversores en busca de pistas sobre el camino que podría seguir el banco central estadounidense

Por lo pronto, operadores apuestan a que la autoridad seguiría manteniendo estables los tipos en sus próximas decisiones de marzo y abril para probablemente volver a reducirlos a partir de junio. (Reporte de Noé Torres)