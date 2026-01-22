Peso mexicano se estabiliza por debajo de 17,50/dólar, bolsa anota nuevo máximo histórico

CIUDAD DE MÉXICO, 22 ene (Reuters) - El peso mexicano registraba pocos cambios el jueves, consolidándose por debajo de la barrera de 17.50 por dólar, mientras que la bolsa subía a un nuevo récord, luego de la divulgación de una serie de sólidos datos económicos en Estados Unidos

Entre las cifras destacaba una revisión al alza del Producto Interno Bruto del tercer trimestre, mientras que otro informe mostró que el gasto de los consumidores aumentó con solidez en noviembre y octubre

* La moneda se negociaba en 17.4706 unidades, muy cerca de las 17.4680 unidades del precio de referencia de LSEG del miércoles, a medida que el dólar estadounidense se debilitaba frente a una cesta de divisas referenciales

* El peso mexicano se estabilizaba alrededor de sus mejores niveles desde junio de 2024 y algunos especialistas creen que aún tendría espacio para seguir ganando terreno en caso de lograr perforar el nivel clave de 17.42 por dólar

* "Sugerimos mantener posiciones", dijo Grupo Financiero Banorte, en una nota de análisis

* Por lo pronto los inversores encontraban señales positivas adicionales en un cambio de discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre sus planes para tomar el control de Groenlandia, un tema que ha mantenido en vilo a los mercados en los últimos días

* El mandatario afirmó el jueves que los detalles de un acuerdo sobre la isla ártica aún se estaban elaborando, un día después de que abandonara sus amenazas arancelarias contra las naciones europeas que se oponen a sus planes y descartara tomar el territorio por la fuerza

* A nivel local se dio a conocer que los precios al consumidor aumentaron durante la primera quincena de enero, aunque menos de lo previsto, manteniendo las perspectivas de que Banco de México pondrá en pausa su ciclo de recortes a la tasa clave de interés

* El índice accionario líder, S&P/BMV IPC, subía un 0.65% a 68,475.96 puntos, apuntando a su quinta jornada consecutiva de ganancias

* La atención de los participantes estaba puesta además en la publicación de los primeros reportes de la temporada local de resultados corporativos del cuarto trimestre

* Está previsto que después del cierre de la sesión, Kimberly-Clark de México divulgue su informe trimestral. Sus títulos cotizaban en 40.36 pesos, con un avance del 3.09%

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años caía 15 puntos básicos a un 9.06%, mientras que la tasa a 20 años descendía 18, a un 9.39% (Reporte de Noé Torres)