Peso mexicano se negocia en torno a 18 por dólar, a la espera de la decisión del Banxico.

CIUDAD DE MÉXICO, 18 dic (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba marginalmente el jueves, oscilando en torno al nivel técnico clave de 18 unidades, mientras los inversores aguardan conocer la decisión de política monetaria de Banco de México más tarde en el día.

La moneda cotizaba en 17.9904 unidades, con una ganancia de un 0.06% después de conocerse que los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron menos de lo esperado en noviembre, elevando la probabilidad de una baja de tasas por parte de la Reserva Federal en su próxima reunión de enero.

A nivel local, el mercado espera ampliamente que Banxico disminuya el costo de los créditos en un cuarto de punto porcentual, en lo que sería su decimotercer recorte desde febrero de 2024 a la tasa referencial, actualmente en un 7.25%.

Más temprano se dio a conocer que el Banco Central Europeo mantuvo estables sus tipos de interés. El Banco de Inglaterra, por su parte, redujo las tasas en 25 puntos básicos, como se esperaba. (Reporte de Noé Torres)