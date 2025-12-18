Peso mexicano se negocia en torno a 18 por dólar tras decisión Banxico

CIUDAD DE MÉXICO, 18 dic (Reuters) - El peso mexicano se encaminaba a culminar muy cerca del nivel técnico clave de 18 unidades, después de que el banco central recortó nuevamente su tasa referencial de interés, pero ofreció señales de que pausaría su ciclo de suavización monetaria.

En línea con las previsiones, Banco de México anunció una disminución de un cuarto de punto al costo de los créditos, la decimotercera desde que comenzó a reducirlos el año pasado, sin embargo, modificó su guía prospectiva diciendo que hacia adelante valorará el momento de realizar ajustes adicionales.

* La moneda cotizaba en 18.0021 por dólar en la recta final de los negocios, casi sin cambios frente a las 18.0016 unidades del precio de referencia de LSEG del miércoles.

* "Desde mi punto de vista, esta estabilidad cerca del nivel psicológico de 18.00 responde principalmente a la cautela de los inversionistas ante la decisión de política monetaria de Banxico", opinó Diego Albuja, analista de mercados del bróker digital ATFX Latam.

"Para el inversionista, este cierre sugiere un entorno de consolidación, donde el tipo de cambio podría mantenerse estable en un rango aproximado entre 17.90 y 18.05 en las próximas sesiones", agregó.

* Por la mañana, en Estados Unidos se dio a conocer que los precios al consumidor crecieron en noviembre menos de lo esperado, elevando la probabilidad de una baja de tasas por parte de la Reserva Federal en su próxima reunión de enero.

* La jornada también estuvo marcada por la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo que mantuvo estables sus tipos de interés. El Banco de Inglaterra, por su parte, redujo las tasas en 25 puntos básicos.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC ganó un 2.01% a 63.783,58 puntos, según datos preliminares de cierre, interrumpiendo una racha de tres jornadas en declive.

* Los títulos de la farmacéutica Genomma Lab encabezaron las alzas, con un 5.13% más a 18.44 pesos, seguidos por los de la cementera GCC, que sumaron un 4.73% a 192.30 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años bajó siete puntos base a un 8.91%, igual que la tasa a 20 años que culminó la sesión en un 9.39%.

(Reporte de Noé Torres)