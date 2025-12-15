Peso mexicano se negocia por debajo de 18/dólar, bolsa retrocede desde máximo histórico

CIUDAD DE MÉXICO, 15 dic (Reuters) - El peso mexicano avanzaba el lunes a niveles no vistos desde julio del año pasado ante un declive generalizado del dólar mientras los inversores aguardan la publicación de cifras clave del mercado laboral y la inflación en Estados Unidos esta semana.

La bolsa en tanto retrocedía después de haber alcanzado por la mañana nuevos niveles récord, de la mano de un cambio de tendencia de los principales índices de Wall Street.

* La moneda cotizaba en 17.9870 por dólar, con una apreciación de un 0.10% frente a los 18.0050 pesos del precio de referencia de LSEG del viernes, apuntando a su quinta jornada de ganancias.

* "Técnicamente vemos que en el largo plazo hemos entrado ya en niveles de sobreventa con posibilidades de profundidad cuyo target se observa en 17.85 como principal", dijo Kapital Grupo Financiero.

"También existe probabilidad de regresiones técnicas cuyos niveles inmediatos marcan inicialmente 18.05 como resistencia leve y objetivo en 18.15 como nivel importante", agregó la firma en una nota de análisis.

* La semana estará marcada además por los anuncios de política monetaria de varios bancos centrales, entre ellos Banco de México, del cual se espera ampliamente un nuevo recorte a la tasa clave de interés en su decisión prevista para el jueves.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC descendía un 0.36% a 64,477.67 puntos. En sus primeras negociaciones del día había alcanzado un máximo histórico de 65,250.14 unidades.

* Los títulos del operador del mercado bursátil Grupo BMV encabezaban el retroceso, con un 3.59% menos a 35.99 pesos, seguidos por los del conglomerado Orbia, que restaban un 2.69% a 16.62 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años operaba sin cambios frente a su cierre previo en un 8.97%, mientras que la tasa a 20 años ascendía seis puntos básicos, a un 9.54%. (Reporte de Noé Torres)