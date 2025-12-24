Peso mexicano se negocia por debajo de 18/dólar en la víspera de Navidad

CIUDAD DE MÉXICO, 24 dic (Reuters) - El peso mexicano avanzaba ligeramente el miércoles, mientras los inversionistas asimilaban un informe semanal sobre la salud del mercado laboral estadounidense, en una sesión que se anticipaba de reducida liquidez debido a las festividades navideñas.

La moneda cotizaba en 17.8844 unidades, con una ganancia marginal de un 0.06%, a medida que el índice dólar caía a un mínimo de dos meses y medio frente a una cesta de divisas referenciales.

"Para el día, con una actividad parcial de la bolsa estadounidense por Navidad se espera que el peso oscile en un rango muy corto de 17.80–17.95, con sesgo apreciatorio si se mantiene el apetito por riesgo y los flujos hacia activos emergentes", dijo Felipe Mendoza, director ejecutivo de la gestora de inversiones IMB Capital Quants.

En Estados Unidos se dio a conocer que las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo disminuyeron en 10.000 durante la semana finalizada el 20 de diciembre, para una cifra desestacionalizada de 214.000. Economistas encuestados por Reuters esperaban que las peticiones se situaran en 224.000. (Reporte de Noé Torres)