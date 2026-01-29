Peso mexicano se repliega a la espera del PIB local, bolsa cae desde máximo histórico

CIUDAD DE MÉXICO, 29 ene (Reuters) - El peso mexicano se depreció el jueves y la bolsa retrocedió después de haber alcanzado un nuevo máximo histórico en la jornada previa a la publicación de un esperado informe del Producto Interno Bruto (PIB) local del cuarto trimestre de 2025. La sesión estuvo marcada por una llamada telefónica entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, quienes hablaron sobre comercio y seguridad, mientras las dos naciones se preparan para la revisión de su acuerdo comercial trilateral con Canadá, TMEC.

La moneda cotizaba en 17.2279 por dólar en la recta final de los negocios, con una pérdida de un 0.24% frente al precio de referencia de LSEG del miércoles. Durante la madrugada llegó a avanzar a 17.1135, uno de sus mejores niveles desde junio de 2024, mientras los inversores continuaban asimilando la decisión de la Reserva Federal (Fed) de mantener sin cambios, en la víspera, las tasas de interés.

"Para mañana (viernes), sigo planteando una cierta volatilidad", dijo Felipe Mendoza, director ejecutivo de la gestora de inversiones IMB Capital Quants.

"Si el PIB mañana confirma la recuperación económica y el mensaje de Sheinbaum sobre el TMEC sigue ganando terreno frente a la retórica de Trump, el peso podría buscar nuevamente el soporte de los 17.10", agregó.

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC cayó un 0.52% a 69.596,84 puntos, según datos preliminares de cierre, luego de haber subido durante el día a un nuevo máximo histórico de 70.483,16 unidades, en un mercado también con la mira puesta en los reportes de resultados del cuarto trimestre.

Los títulos de Banco del Bajío (BanBajío) encabezaron el declive, con un 5.91% menos a 53.05 pesos, después de que divulgó en la víspera su informe trimestral.

Les siguieron los de la aseguradora Quálitas, que restaron un 5.28% a 161.50 pesos. La firma también publicó el miércoles por la tarde sus cifras trimestrales.

En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subió dos puntos básicos a un 8.97%, mientras que la tasa a 20 años descendió dos a un 9.28%. (Reporte de Noé Torres; Editado por Diego Oré)