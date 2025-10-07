Peso mexicano se repliega ante avance del dólar, acciones de Grupo México rebotan

CIUDAD DE MÉXICO, 7 oct (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el martes ante un fortalecimiento global del dólar debido a la incertidumbre generada por el cierre parcial del Gobierno estadounidense, que afrontaba su séptimo día.

La bolsa, en tanto, subía animada por un repunte de las acciones del gigante minero Grupo México, después de haber registrado en la víspera su mayor caída diaria en seis meses.

* La moneda cotizaba en 18,3738 unidades, con un retroceso de un 0,22%, luego de dos sesiones de ganancias, en un mercado que también asimilaba un débil informe local del sector automotriz, que mostró una caída tanto en la producción como en la exportación de vehículos en septiembre.

* En Estados Unidos, el cese de actividades de la administración pública mantenía suspendida la publicación de información económica clave, entre ella, el dato de la nómina no agrícola el viernes, un insumo de gran relevancia para calibrar los próximos pasos de la Reserva Federal (Fed).

* Por la mañana, el gobernador del banco central estadounidense Stephen Miran afirmó que la actual calma relativa del mercado de bonos respaldaba mostraba el apoyo de los inversionistas a una baja agresiva del costo de los créditos.

* El referencial índice bursátil S&P/BMV IPC ascendía un 0,34% a 60.610,0 puntos, recuperando parte del terreno cedido en la jornada anterior cuando mostró su mayor declive desde abril.

* Los títulos de Grupo México remontaban un 1,85% a 138,50 pesos. El lunes sufrieron su peor jornada en 17 años tras haber lanzado una oferta para la compra de Grupo Financiero Banamex que no fue bien recibida por el mercado.

* En el mercado de deuda está previsto que más tarde el banco central divulgue los resultados de su subasta semanal de valores gubernamentales, en la que busca colocar 41.500 millones de pesos (unos 2260 millones de dólares) en Certificados de la Tesorería (Cetes). (Reporte de Noé Torres)