Peso mexicano se repliega ante un repunte generalizado del dólar

CIUDAD DE MÉXICO, 25 ago (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el lunes después de tres sesiones de ganancias, ante un avance global del dólar luego de una fuerte caída la semana pasada por las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, que aumentaron expectativas de un recorte de tasas en septiembre.

La moneda cotizaba en 18.6207 unidades, con un retroceso de 0,21% frente al precio de referencia de LSEG del viernes. En las tres jornadas anteriores sumó un rendimiento del 1,2%.

"La depreciación del peso se debe a una corrección al alza del dólar", dijo la firma Banco Base. "El mercado está evaluando el discurso de Powell, quien envió la señal de que podría ser apropiado iniciar con los recortes de la tasa de interés. Sin embargo, su postura no fue del todo acomodaticia", agregó.

La atención estaba ahora puesta en la publicación el viernes del indicador de inflación preferido del banco central estadounidense, el índice de precios PCE subyacente, mientras que a nivel local la semana estará marcada por la divulgación del informe trimestral de Banco de México, también el viernes. (Reporte de Noé Torres)