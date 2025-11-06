Peso mexicano se repliega antes de decisión Banxico, bolsa avanza

CIUDAD DE MÉXICO, 6 nov (Reuters) - El peso mexicano retrocedía el jueves, mientras que la bolsa oscilaba en torno a sus máximos históricos, en las horas previas al anuncio de política monetaria del banco central.

El mercado anticipa que Banco de México reduzca su tasa referencial en 25 puntos básicos, en lo que sería su duodécima rebaja al costo de los créditos desde que inició un ciclo de flexibilización a principios de 2024.

* La moneda cotizaba en 18,6369 por dólar, con una depreciación de un 0,33% frente a las 18,5761 unidades del precio de referencia de LSEG del miércoles.

* "Hoy, el tipo de cambio se mantiene a la baja, gracias a que los inversores muestran un mayor apetito por el riesgo, impulsado por la corrección del dólar. En México, se espera la reunión de política monetaria de Banxico", destacó Monex Grupo Financiero en una nota de análisis.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subía un 0,15% a 63.475,36 puntos, oscilando muy cerca de su récord máximo de 63.682,80 unidades que alcanzó en la víspera.

* Los títulos de la minorista Chedraui encabezaban las alzas, con un 1,56% más a 138,93 pesos, seguidos por los de la firma de alimentos Alfa, que sumaban un 1,54% a 14,54 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años se negociaba en un 8,67%, sin cambios frente a su cierre previo, igual que la tasa a 20 años que se ubicaba en un 9,39%. (Reporte de Noé Torres)