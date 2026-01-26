Peso mexicano se repliega levemente, bolsa sube impulsada por mineras

CIUDAD DE MÉXICO, 26 ene (Reuters) - El peso mexicano cayó marginalmente el lunes, mientras que la bolsa avanzó, llegando a dar un nuevo salto a niveles máximos históricos, propulsada por el auge de las empresas mineras que se vieron favorecidas por los precios del oro y la plata ante el contexto global de incertidumbre.

* La moneda mexicana MXN= retrocedía un 0.02% a 17.3559 unidades por dólar en las últimas operaciones de la sesión, después de su buena actuación de la semana anterior, cuando tuvo un retorno acumulado cercano al 1.5%, y pese a la debilidad de la divisa estadounidense.

* "Este cierre refleja un mercado que sigue premiando al peso por su fortaleza relativa, mientras el dólar pierde tracción cuando no hay una sorpresa fuerte que lo impulse. Además, el foco sigue en la narrativa de tasas y el tono de la Fed, lo que mantiene a los traders muy sensibles a cualquier comentario o evento en Estados Unidos", dijo Diego Albuja, analista de mercados de la firma ATFX LATAM.

* La Reserva Federal de Estados Unidos celebrará el miércoles la primera reunión anual, marcada por la investigación penal del Gobierno del presidente Donald Trump contra el jefe de la entidad y en la que los analistas esperan que se mantenga la tasa referencial en el rango actual del 3,5%-3,75%.

* "Nosotros creemos que todavía en las siguientes semanas y posiblemente meses hay el ambiente favorable para que el peso siga fuerte e incluso se pudiera fortalecer un poquito más", dijo Carlos Capistrán, economista en jefe para Latinoamérica y Canadá de Bank of America en una videoconferencia.

Sin embargo, el experto advirtió que conforme avance el año, con la revisión del tratado comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, y la posibilidad de que el banco central mexicano recorte más la tasa de interés clave, el peso puede acabar cerrando el 2026 en torno a 18.25.

* A nivel local, el instituto nacional de estadísticas (INEGI) informó más temprano que la tasa de desempleo desestacionalizada de México fue de un 2.6% en diciembre, mientras que la cifra no ajustada por estacionalidad se situó en un 2.4%.

* El principal índice accionario, el S&P/BMV IPC .MXX, integrado por las 35 empresas más líquidas del mercado, avanzó un 0.60% a 68,60499, según datos preliminares de cierre.

La bolsa local llegó a tocar durante horas máximos históricos por encima de la barrera de los 69,000 puntos, en línea con el buen desempeño de la semana pasada, cuando acumuló un retorno de alrededor del 1.5%.

* Aupadas por los altos precios del oro y la plata, las empresas que más treparon fueron las mineras Industrias Peñoles PEOLES.MX y Grupo México GMEXICOB.MX, cuyas acciones incrementaron un 3.31% su valor a 1,110.04 pesos y un 3.66% a 200.00, respectivamente.

La que más perdió fue la farmacéutica Genoma Lab Internacional, cuyos títulos cayeron a 16.97, un 2.36% menos respecto al viernes.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años MX10YT=RR bajaba cinco puntos base a un 8.95%, en tanto que la tasa a 20 años MX20YT=RR subía uno a un 9.30%. (Reporte de Raúl Cortés Fernández; Editado por Lizbeth Díaz)