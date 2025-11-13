Peso mexicano se repliega tras alcanzar su mejor nivel en seis semanas

CIUDAD DE MÉXICO, 13 nov (Reuters) - El peso mexicano retrocedió el jueves después de cuatro sesiones de ganancias que lo llevaron a tocar más temprano niveles no vistos desde inicios de octubre, luego de que llegara a su fin el cierre gubernamental más largo de la historia en Estados Unidos.

* La moneda cotizaba en 18.3143 por dólar en la última hora de los negocios, con una depreciación de 0.16% frente al precio de referencia de LSEG del miércoles. Durante el día, llegó a fortalecerse hasta 18.2550 unidades, su mejor nivel en seis semanas.

* La reapertura de la administración pública estadounidense permitirá reanudar, entre otras cosas, la publicación de datos macroeconómicos oficiales, cuya suspensión desde hace más de un mes ha alimentado la incertidumbre sobre los próximos pasos de la Reserva Federal (Fed).

* Aun así, las profundas divisiones políticas que provocaron el cese de actividades siguen sin resolverse, por lo que la vuelta a la normalidad podría durar poco, ya que el acuerdo sólo financia al Gobierno hasta el 30 de enero, lo que aumenta la posibilidad de un nuevo cierre a principios del próximo año.

* Durante la jornada, destacó la participación de funcionarios del banco central estadounidense en distintos actos, entre ellos, Alberto Musalem, jefe de la Fed de San Luis, quien reiteró su opinión de que hay un margen limitado para relajar aún más la política monetaria.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC descendió 1.10% a 62.496,95 puntos, extendiendo un ajuste iniciado la sesión anterior después de haber alcanzado niveles máximos históricos.

* Los títulos de la aseguradora Quálitas encabezaron el retroceso del jueves, con 3.92% menos a 172.0 pesos, seguidos por los del panificador Grupo Bimbo, que cedieron 2.40% a 61.06 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años bajó cinco puntos base a 8.75%, mientras que la tasa a 20 años descendió ocho a 9.44%. (Reporte de Noé Torres; Editado por Diego Oré)