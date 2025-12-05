Peso mexicano sube ante las apuestas de recortes de tasas Fed

5 dic (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el viernes, en medio de un descenso del dólar en los mercados externos, mientras los inversores se posicionaban para un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El mercado estaba pendiente también al encuentro entre la mandataria Claudia Sheinbaum y su par estadounidense Donald Trump.

La moneda doméstica cotizaba en 18,1946 por dólar, con una ganancia del 0,17% frente al precio de referencia de LSEG del jueves, tras cotizar más temprano alrededor de la marca de 18,18 por dólar.

"La apreciación del peso mexicano ocurre a la par de un debilitamiento del dólar estadounidense..., pues el mercado sigue especulando que la Reserva Federal recortará la tasa de interés el miércoles 10 de diciembre", dijo Banco Base en un reporte.

"Sin embargo, parte de la apreciación del peso también se debe a optimismo por el encuentro programado hoy entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco del sorteo para el Mundial de fútbol del 2026", agregó.

Según Banco Base, las noticias sobre conversaciones previas entre ambos han estado acompañadas de comentarios positivos de Trump y acuerdos para aplazar la imposición de aranceles, con efectos positivos sobre la cotización del peso frente al dólar. (Reporte de Manuel Farías)