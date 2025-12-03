Peso mexicano sube en medio de debilidad del dólar por expectativas Fed

3 dic (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba levemente el miércoles, en medio de un descenso del dólar en los mercados externos ante las apuestas a recortes de tasas por parte de LA NACION y ante las expectativas de que Kevin Hassett, asesor económico de la Casa Blanca, pueda ser nombrado próximo jefe del banco central.

La moneda doméstica cotizaba en 18,2488 por dólar, con una ganancia del 0,14% frente al precio de referencia de LSEG del martes.

"Hoy, el peso se favorece por la debilidad del dólar y un resultado mejor al esperado por parte de las cifras de inversión fija bruta local", dijo la correduría Monex.

La inversión de las empresas en México cayó un 0,3% en septiembre frente a agosto, dijo el miércoles el Indec, que agregó que la inversión fija bruta cayó un 6,7% en septiembre a tasa anual.

Mientras, las nóminas privadas estadounidenses disminuyeron inesperadamente en noviembre, mostró el miércoles el informe de empleo ADP. Hubo 32.000 puestos de trabajo menos entre los empleadores privados el mes pasado, tras un aumento revisado al alza de 47.000 en octubre. (Reporte de Manuel Farías, Editado por Juana Casas)