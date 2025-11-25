Peso mexicano sube en medio de expectativas de recortes de tasas de la Fed

25 nov (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el martes, recuperándose de las pérdidas de la sesión previa, en medio de las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos recorte las tasas de interés en diciembre.

A nivel local, datos de inflación por sobre lo esperado -conocidos en la víspera- no cambiaron las proyecciones del mercado local de que Banxico también reducirá el costo del crédito en diciembre.

El martes, el instituto de estadísticas INEGI informó que las ventas al menudeo no variaron en septiembre contra el mes previo y que a tasa interanual avanzaron un 3,3%.

La moneda doméstica cotizaba en 18,4373 por dólar, con una ganancia del 0,26% frente al precio de referencia de LSEG del lunes.

"Hoy, el peso es favorecido por los datos económicos locales y la debilidad del dólar, mientras permanece un entorno de menor nerviosismo relacionado a la reunión de política monetaria de la Reserva Federal el 10 de diciembre", dijo la correduría Monex. (Reporte de Manuel Farías, Editado por Juana Casas)