Peso mexicano sube en medio de expectativas de recortes tasas Fed, bolsa cotiza estable

4 dic (Reuters) - El peso mexicano subía el jueves, en medio de las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos recortará las tasas de interés la próxima semana, mientras que la bolsa oscilaba en búsqueda de dirección.

* Los mercados valoran en cerca de un 90% la probabilidad de que la Fed recorte las tasas al final de su reunión de dos días el miércoles.

* Datos que mostraron que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio por desempleo cayó a un mínimo en más de tres años la semana pasada, disipando los temores de un fuerte deterioro en las condiciones del mercado laboral, no influyeron en las expectativas de una reducción de 25 puntos básicos por parte de la Fed.

* El miércoles se conoció que las nóminas privadas estadounidenses disminuyeron inesperadamente en noviembre, de acuerdo al informe de empleo ADP. Hubo 32.000 puestos de trabajo menos entre los empleadores privados el mes pasado, tras un aumento revisado al alza de 47.000 en octubre.

* "Tras la caída de 32.000 puestos en las nóminas de ADP de ayer, un recorte de la Fed la próxima semana parece aún más probable... Nuestra opinión sigue siendo que los datos justificarán dos recortes más a principios del próximo año, lo que refuerza nuestra opinión de que el dólar no se recuperará ni siquiera en el primer trimestre, estacionalmente favorable", dijo ING en un reporte.

* La moneda doméstica cotizaba en 18.2238 unidades por dólar, con un alza del 0.31% frente al precio de referencia de LSEG del miércoles.

* "El USD/MXN perfora el soporte clave de $18.24, el cual se validó como piso durante las últimas 4 semanas. La paridad opera dentro de una tendencia bajista que se formó el 5 de noviembre, actualmente cotizando en un mínimo de once semanas, en $18.22 spot. Al mismo tiempo, los osciladores técnicos refuerzan la expectativa de continuación bajista", dijo la correduría Monex.

* "El soporte inmediato se ubica en el mínimo interanual de $18.19 del mercado interbancario, el cual será seguido por $18.14 y $18.07, previo a alcanzar el piso psicológico de $18.00. A la espera de conocer datos económicos clave en EUA, previo a la reunión de política monetaria de la FED, el próximo miércoles, las resistencias se sitúan en la zona entre $18.32 y $18.36, $18.45 y la marca de $18.50", agregó.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC, en tanto, cotizaba en 63.598,90 unidades, sin cambios frente a su cierre del miércoles, y tras cotizar entre leves alzas y bajas durante la sesión.

* "El IPC de México también ha estado muy consolidado durante toda la semana alrededor de los 63.500 puntos y aunque a corto plazo está perdiendo un poco su tendencia alcista, tampoco ha cambiado de dirección a la baja y a medio plazo se mantiene la tendencia alcista", dijo Alexander Londoño, analista de ActivTrades.

* "La zona de los 62.500 puntos sigue siendo el soporte más relevante para el IPC, seguido por la media móvil exponencial de 55 días que se encuentra justo por debajo de ese nivel", agregó.

* Las acciones de la operadora de restaurantes Alsea avanzaban un 2.91% a 51.32 pesos, al tiempo que las del Grupo Carso sumaban un 1.96% a 125.19 pesos. Por el lado de las bajas, destacaban los papeles de Becle que descendían un 2.76% a 21.20 pesos.

* En el mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años perdía 3 puntos básicos al 8.69%, mientras que la tasa a 20 años también descendía 3 puntos básicos al 9.26%. (Reporte de Manuel Farías, Editado por Javier LEIRA)