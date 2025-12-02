Peso mexicano sube leve, bolsa avanza en medio de alza de acciones de FEMSA

2 dic (Reuters) - El peso mexicano subió levemente el martes, mientras que la bolsa avanzó, en momentos en que los inversores aguardan cifras de la economía estadounidense esta semana para buscar señales sobre la senda de la política monetaria de la Reserva Federal.

* Los mercados esperan datos de inflación y del mercado laboral en Estados Unidos que se divulgarán esta semana, para evaluar la salud de la mayor economía del mundo y lo que puedan esperar para las tasas de interés más adelante.

* Los operadores asignan una probabilidad cercana al 90% de un recorte de las tasas por parte de la Fed la próxima semana, pero las siguientes reuniones están rodeadas de incertidumbre porque al deterioro del mercado laboral le acompaña una inflación aún alta.

* La moneda doméstica cotizaba en 18.2797 por dólar, con un alza del 0.11% frente al precio de referencia de LSEG del lunes.

* "Hacia el overnight, prevemos un rango entre $18.26 y $18.36, ante las señales de un menor impulso bajista para la paridad, mientras los inversores esperan el reporte de inversión fija bruta local mañana", dijo la correduría Monex.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC, en tanto, avanzó preliminarmente un 0.47%, a 63.849,44 puntos, acercándose a sus máximos históricos alcanzados el mes pasado.

* Los títulos de la minorista y embotelladora FEMSA lideraron el avance con un alza del 5.36% a 185.89 pesos, luego de que la compañía anunció que firmó un acuerdo de recompra acelerada de acciones con una institución financiera estadounidense por el que recomprará US$260 millones de sus ADS.

* "Consideramos que la ejecución de este instrumento le aporta un piso y un impulso al precio de la acción", dijo Banorte en una nota de análisis.

* "Además, el programa refuerza la señal de confianza en la compañía, especialmente en un contexto donde Femsa mantiene una valuación atractiva (vs promedio U5A en 8.6x) y sólidos fundamentales (DN/EBITDA 1.6x al 3T25). A este nivel, seguimos considerando que el castigo en el precio es injustificado, potenciando una eventual revalorización", agregó.

* En el mercado de deuda, las tasas primarias de los Cetes mostraron comportamiento dispar en la subasta semanal de títulos gubernamentales. El rendimiento del plazo a 27 días subió 14 puntos base a un 7.29%, mientras que el del Cete a 91 días descendió 1 punto básico a 7.26%. (Reporte de Manuel Farías, Editado por Javier López de Lérida)