Peso mexicano sube leve, en jornada de bajos volúmenes de negocios

28 nov (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba levemente el viernes, en medio de bajos volúmenes negociados, con las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal respaldando a la moneda local frente al dólar.

La moneda doméstica cotizaba en 18,3366 por dólar, con un alza del 0,12% frente al precio de referencia de LSEG del jueves.

"El tipo de cambio se mantiene estable al comienzo de la sesión, pero no se pueden descartar presiones al alza debido a que el dólar se está fortaleciendo frente a la mayoría de sus principales cruces, ante una mayor demanda asociada a ajustes de portafolios de inversión por el cierre del mes", dijo la correduría Monex.

A nivel local se conoció que la tasa de desempleo desestacionalizada se ubicó en un 2,6% en octubre. En la cifra no ajustada por estacionalidad, la tasa de desempleo también se ubicó en un 2,6% en octubre, según el Indec.

Banamex dijo que esperaba que el tipo de cambio se ubique en 18,5 pesos por dólar para finales de este año y en 19,4 por dólar para fin del 2026, desde proyecciones previas de 18,8 y 19,7, respectivamente. (Reporte de Manuel Farías)