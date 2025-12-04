Peso mexicano sube leve en medio de estabilidad del dólar a nivel externo

4 dic (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba levemente el jueves, siguiendo un patrón de pocos movimientos de los últimos días y en medio de una estabilidad del dólar a nivel externo, mientras los inversores analizaban datos del mercado laboral en Estados Unidos.

La moneda doméstica cotizaba en 18,2607 por dólar, con una ganancia del 0,11% frente al precio de referencia de LSEG del miércoles.

El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de ayuda por desempleo cayó la semana pasada al nivel más bajo en más de tres años, sin mostrar aún señales de un deterioro de las condiciones del mercado laboral.

En la víspera, se conoció que las nóminas privadas estadounidenses disminuyeron inesperadamente en noviembre, mostró el miércoles el informe de empleo ADP. Hubo 32.000 puestos de trabajo menos entre los empleadores privados el mes pasado, tras un aumento revisado al alza de 47.000 en octubre.

El índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a una canasta de seis pares, cotizaba sin cambios el jueves tras borrar sus pérdidas previas luego de conocerse el dato de las solicitudes de ayuda por desempleo. (Reporte de Manuel Farías)