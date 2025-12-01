Peso mexicano sube levemente a la espera de datos y ante apuestas a recortes de tasas de la Fed

1 dic (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba levemente el lunes, en un inicio de semana cargada de datos, en medio de un descenso del dólar en los mercados externos debido a las fuertes apuestas por un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

La moneda doméstica cotizaba en 18.2670 por dólar, con un alza del 0.13% frente al precio de referencia de LSEG del viernes.

"Hoy, el peso gana terreno gracias a la debilidad del billete americano, mientras que los inversores esperan conocer datos económicos locales que proveerán información relevante sobre la economía durante la semana", dijo la correduría Monex.

El índice dólar descendía un 0.3%.

A nivel local, durante la jornada se esperan datos del PMI manufacturero.

"El inicio del mes de diciembre viene cargado de información sobre actividad económica, consumo e inversión, ofreciendo una visión más amplia conforme avanza el cuarto trimestre. Hoy, como sucede al inicio de cada mes, los índices manufacturero y de servicios del IMEF, el índice de confianza empresarial, la encuesta del Banco de México a analistas económicos y los envíos de remesas ofrecerán señales tempranas para el mes", dijo GBM.

Por la noche también se aguardan comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, en busca de pistas para la decisión del banco central en su reunión de los días 9 y 10 de diciembre, para la que los mercados se han posicionado para un recorte de tasas de 25 puntos básicos. (Reporte de Manuel Farías, Editado por Ricardo Figueroa)