Peso mexicano sube levemente en medio de cautela por datos económicos de EEUU y minutas de la Fed

El peso mexicano se apreciaba ligeramente en la apertura de la sesión del miércoles, mientras los mercados esperan la divulgación de una serie de datos de la economía de Estados Unidos y las minutas de la última reunión de la Reserva Federal. La moneda doméstica cotizaba en 18,3260 por dólar, con una ganancia del 0,08% frente al precio de referencia de LSEG del martes.

Los inversores aguardan la divulgación de cifras macroeconómicas oficiales estadounidenses luego del cierre del Gobierno más largo en los registros, con especial atención en el informe de empleo de septiembre previsto para esta semana. Además, la Fed divulga más tarde en la jornada las minutas de su último encuentro, donde decidió un recorte de tasas de 25 puntos básicos. (Reporte de Manuel Farías, Editado por Javier Leira)