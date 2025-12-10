Peso mexicano sube ligeramente, bolsa cae tras esperado recorte de tasa Fed

CIUDAD DE MÉXICO, 10 dic (Reuters) - El peso mexicano avanzó levemente el miércoles, mientras que la bolsa cayó, después de que la Reserva Federal de Estados Unidos anunciara un recorte de la tasa de referencia y su presidente, Jerome Powell, afirmara que es improbable que la próxima medida de la entidad sea un alza de tasas.

* Monex calificó de "clave" la decisión de la Fed para que diciembre se mantenga "positivo" y destacó la buena reacción que el movimiento ha generado en los mercados accionarios.

* "Consideramos que existen condiciones para un modesto avance de los mercados en los últimos días del año o, en su defecto, un proceso de consolidación que preserve el optimismo observado durante 2025", dijo en una nota de análisis.

* En una decisión ampliamente anticipada por los inversores, la Fed recortó la tasa de fondos federales en 25 puntos básicos por tercera ocasión consecutiva para ubicarla en entre el 3.50% y el 3.75%.

* En una conferencia de prensa posterior, Powell afirmó que "la política monetaria no tiene un rumbo preestablecido" y que la Reserva Federal tomará sus decisiones "reunión a reunión".

* Antes del anuncio de la Fed, analistas de Kapital Bank, señalaron que "la gran interrogante es la conducción de la política monetaria en el 2026, donde hay señales de que el empleo se está enfriando de manera acelerada, al tiempo que la inflación no muestra señales de convergencia hacia el objetivo".

* Powell, que concluye su mandato en mayo, estará todavía al frente de tres anuncios de política monetaria del Comité Federal de Mercado Abierto, en enero, marzo y abril.

* A nivel local, la gobernadora del banco central (Banxico) Victoria Rodríguez, dijo que ella y los otros miembros de la junta de gobierno de la institución valorarán recortar la tasa de referencia en la próxima decisión de política monetaria que se conocerá la próxima semana.

* Rodríguez presentó el reporte de estabilidad financiera, en el que alertó que el sistema financiero continúa sólido y resiliente pero subrayó un aumento de los riesgos internos, como "el deterioro en las perspectivas de crecimiento de la economía nacional, seguido de una inflación mayor a la esperada y del deterioro de las finanzas públicas".

* La inflación general interanual de México avanzó en noviembre por sobre de las proyecciones, al igual que el índice subyacente, generando cautela entre los analistas que de todas formas ven un recorte de las tasas.

* La Cámara de Diputados aprobó más temprano un incremento de aranceles de hasta el 50% para el próximo año a miles de productos importados de China y otros países de Asia, en busca de fortalecer la producción nacional y abordar desequilibrios comerciales. La propuesta debe ser aprobada por la Cámara Alta para entrar en vigor.

* La moneda doméstica cotizaba hacia el cierre en 18.1590 por dólar, con una apreciación del 0.12% frente al precio de referencia de LSEG del martes, cerca de sus máximos de julio del año pasado, en una jornada sin sobresaltos en la que, sin embargo, estuvo buena parte del tiempo en terreno negativo.

* "El mercado tomó bien la decisión de la Fed. Tipo de cambio en México en 18.16 pesos, cerca del mínimo del año", dijo Gabriela Siller, directora de análisis de la firma Banco Base.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC, en tanto, cerró con un descenso preliminar de un 0.41% a 63,433.38 puntos, tras haberse movido entre alzas y bajas al inicio de la sesión.

* Los títulos del gigante de medios Grupo Televisa escalaron un 6.49% a 10.83 pesos y lideraron las subidas del índice referencial, mientras que el conglomerado químico industrial Orbia, encabezaba las pérdidas con una baja del 2.85% a 16.39 pesos.

* En el mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años ascendió 26 puntos básicos al 9.06%, mientras que la tasa a 20 años aumentó 16 puntos básicos al 9.51%. (Reporte de Raúl Cortés Fernández, Editado por Manuel Farías)