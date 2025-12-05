Peso mexicano sube y anota mejor nivel en más de un año; bolsa cede avance

5 dic (Reuters) - El peso mexicano subía el viernes a su mejor nivel en cerca de un año y medio, ante un retroceso del dólar a nivel externo por las expectativas de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés la próxima semana y en 2026.

* El gasto de los consumidores estadounidenses aumentó ligeramente en septiembre, lo que sugiere una pérdida de impulso de la economía al final del tercer trimestre, ya que un deslucido mercado laboral y el aumento del costo de la vida frenaron la demanda.

* Los mercados asignan una probabilidad cercana al 90% de un recorte de tasas por parte de la Fed la próxima semana, según la herramienta FedWatch de CME. La posibilidad de que el asesor económico de la Casa Blanca Kevin Hassett —quien se inclina por menores tasas de interés— asuma como el próximo presidente del banco central estadounidense también han debilitado al dólar, lo que respalda a las monedas de mercados emergentes.

* A nivel local, el índice de confianza del consumidor desestacionalizado se ubicó en 44.2 en noviembre, dijo el viernes el instituto de estadísticas, que agregó que el dato no ajustado por estacionalidad fue de 44.0 puntos durante el mes.

* "Los resultados de hoy reflejan un sentimiento pesimista de las familias, con un particular deterioro en las evaluaciones respecto a la situación económica del país, tanto actual como hacia futuro. A su vez, persiste un debilitamiento en las condiciones económicas de los hogares (actual y a futuro), lo que ha debilitado las evaluaciones de posibilidades de compra de bienes duraderos y no duraderos", dijo la correduría Monex.

* Los inversores en México también aguardan una reducción del costo del crédito por parte de Banxico este mes. Además, aguardaban una reunión el viernes entre la mandataria del país, Claudia Sheinbaum, y su par estadounidense, Donald Trump, en medio del sorteo del próximo Mundial de fútbol.

* La moneda doméstica cotizaba en 18.1978 unidades por dólar, con una apreciación del 0.15% frente al precio de referencia de LSEG del jueves, tras anotar más temprano su mejor nivel desde el 23 de julio de 2024 al cotizar en 18.1482 por dólar.

* "El tipo de cambio rompió con fuerza el nivel clave de 18.30 pesos por dólar, tocando un nuevo mínimo del año... Además, los indicadores de oscilación muestran que las presiones a la baja sobre el tipo de cambio se están fortaleciendo y que aún hay espacio para que la apreciación continúe", dijo Banco Base en un reporte.

* "Sin embargo, el tipo de cambio se está acercando a un nivel de sobre compra, por lo que no se descarta que pudiera haber una corrección al alza, sobre todo si el mercado aprovecha para la toma de coberturas cambiarias y compra anticipada de dólares", agregó.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC, en tanto, cedía un ligero 0.14% a 63,625.36 puntos, revirtiendo sus avances iniciales de la sesión que lo acercaron a la marca de 64,000 unidades.

* Los títulos de la constructora Pinfra descendían un 1.72% a 255.02 pesos y lideraban las bajas del mercado, al tiempo que las de Qualitas Controladora perdían un 1.86% a 175.22 pesos.

* En el mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años cotizaba estable en 8.66%, mientras que la tasa a 20 años sumaba 7 puntos básicos al 9.28%. (Reporte de Manuel Farías, Editado por Javier Leira)