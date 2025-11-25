Peso mexicano sube y bolsa avanza ante mayor apetito por riesgo por expectativas de recortes de tasas de la Fed

25 nov (Reuters) - El peso mexicano avanzaba el martes, en medio de un descenso del índice dólar a nivel externo, mientras que ampliaba sus avances de la rueda previa, en medio de las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal en diciembre.

* En Estados Unidos se dieron a conocer una serie de datos retrasados debido al cierre del Gobierno. Entre los más destacados, las ventas minoristas subieron por debajo de lo esperado, al tiempo que el índice de precios al productor para la demanda final avanzó en línea con las estimaciones. Además, la confianza del consumidor bajó en noviembre.

* La serie de datos no cambió la opinión de los mercados de que la Reserva Federal reducirá las tasas de interés en su reunión de diciembre, luego de comentarios de autoridades monetarias que dejaron la puerta abierta al recorte. Más allá de diciembre, el panorama es mucho más incierto.

* Los operadores daban una probabilidad mayor al 80% de una reducción del costo del crédito por parte de la Fed el próximo mes, un gran giro frente al alrededor del 40% de hace solo una semana.

* A nivel local, México registró un superávit en cuenta corriente de US$2.325 millones durante el tercer trimestre, equivalente al 0.49% del Producto Interno Bruto, según datos publicados el martes por el banco central. El instituto de estadísticas INEGI informó que las ventas al menudeo no variaron en septiembre contra el mes previo y que a tasa interanual avanzaron un 3.3%.

* Los mercados mexicanos también proyectan una rebaja de las tasas por parte de Banxico en diciembre, pese a cifras de inflación conocidas el lunes que resultaron por sobre las estimaciones.

* La moneda doméstica cotizaba en 18.4159 por dólar, con una apreciación del 0.38% frente al precio de referencia de LSEG del lunes.

* "La apreciación del peso ocurre a la par del debilitamiento del dólar estadounidense... de acuerdo con su índice ponderado, ante la expectativa de que la Reserva Federal podría recortar su tasa de interés el próximo 10 de diciembre", dijo Banco Base en una nota, en la que esperaba que la moneda se moviera en la jornada entre 18.36 y 18.56 pesos por dólar.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC, en tanto, se afianzaba y subía un 0.54% a 62.860,41 puntos, después de una apertura en donde se movió tanto en territorio positivo como negativo. La bolsa escaló un 1% en la sesión anterior.

* La correduría Monex estimó en un análisis un nivel objetivo de 68.500 puntos para el referencial S&P/BMV IPC hacia finales del 2026.

* "México mantiene un atractivo relativo en el contexto global, con valuaciones estables frente a promedios históricos y un descuento significativo respecto a EEUU, lo que lo posiciona como una opción interesante para inversionistas que buscan exposición en mercados emergentes", dijo Monex.

* "No obstante, el premio frente a LATAM se ha reducido, reflejando una revalorización importante en la región, especialmente en Brasil, lo que sugiere que la estrategia óptima debe incluir diversificación regional para aprovechar oportunidades en otros mercados emergentes sin perder la solidez que ofrece el mercado mexicano", agregó.

* Las acciones de la aseguradora Qualitas Controladora se disparaban un 5.33% a 189.56 pesos, al tiempo que las de la cementera Cemex trepaban un 3.55% a 19.26 pesos y lideraban los avances del mercado durante la sesión.

* En renta fija, el bono gubernamental mexicano a 10 años cotizaba con un rendimiento del 8.85%, frente al 8.84% del cierre anterior, mientras que la deuda a 20 años ofrecía un retorno de 9.407%, que se compara con el 9.43% de la sesión anterior.

(Reporte de Manuel Farías, Editado por Javier Leira)