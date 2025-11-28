Peso mexicano sube y bolsa escala, apuntan a alzas en la semana y en el mes

28 nov (Reuters) - El peso mexicano subía el viernes, perfilando un alza semanal y mensual, mientras que la bolsa avanzaba con fuerza en camino también a una semana y mes positivos, en medio de las mayores apuestas a un recorte de tasas de interés en Estados Unidos, que han reforzado el apetito por el riesgo en los últimos días.

* Comentarios de autoridades de la Reserva Federal, como el gobernador Christopher Waller, y el jefe de la Fed de Nueva York, John Williams, así como la publicación de datos económicos en Estados Unidos, han reforzado las apuestas a que el banco central recortará las tasas de interés el próximo mes.

* Los operadores de futuros de fondos federales valoran una probabilidad del 87% de una reducción de 25 puntos básicos en el costo del crédito por parte de la Fed, un fuerte giro frente a las bajas proyecciones estimadas hace una semana.

* A nivel local, también se espera un recorte de tasas por parte de Banxico en diciembre.

* El viernes se conoció que la tasa de desempleo desestacionalizada de México se ubicó en un 2.6% en octubre. En la cifra no ajustada por estacionalidad, la tasa de desempleo también se ubicó en el 2.6% en el décimo mes del año, según el INEGI.

* Los volúmenes de negociación eran más bajos de lo normal, debido a que Wall Street operaba con horario reducido tras el feriado de la víspera por Día de Acción de Gracias.

* La moneda doméstica cotizaba en 18.3070 por dólar, con una apreciación del 0.23% frente al precio de referencia de LSEG del jueves. En noviembre, el peso se encaminaba a un avance de poco más del 1%.

* "Hoy, el peso continúa favorecido por las expectativas de normalización monetaria por parte de los miembros de la FED, así como por los datos económicos locales", dijo la correduría Monex.

* Banamex, en tanto, proyectó que el peso terminaría este año en el nivel de 18.5 por dólar, al tiempo que para finales de 2026 se ubicaría en 19.4 por dólar, frente a estimaciones previas de 18.8 pesos y 19.7 pesos, respectivamente.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC, en tanto, trepaba un 1.39%, a 63.566,22 puntos, apuntando a un alza de alrededor del 2.7% en la semana y de un 1.31% en noviembre, según datos de LSEG.

* El índice bursátil era respaldado principalmente por las acciones de la cementera Cemex, que escalaban un 3.96% a 19.67 pesos. Los papeles de la minorista y embotelladora FEMSA, en tanto, subían un 2.94% a 176.58 pesos.

* En el mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subía 2 puntos básicos a un 8.82%, mientras que la tasa a 20 años ascendía también 2 puntos básicos, a un 0.41%. (Reporte de Manuel Farías, editado por Javier Leira)