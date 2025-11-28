Peso mexicano sube y bolsa escala, en favorable noviembre para ambos mercados

28 nov (Reuters) - El peso mexicano subió el viernes, para anotar un alza semanal y mensual, mientras que la bolsa avanzó con fuerza también con una semana y mes positivos, en medio de las mayores apuestas a un recorte de tasas de interés en Estados Unidos, que han reforzado el apetito por el riesgo en los últimos días.

* Comentarios de autoridades de la Reserva Federal, como el gobernador Christopher Waller, y el jefe de la Fed de Nueva York, John Williams, así como la publicación de datos económicos en Estados Unidos, han reforzado en los últimos días las apuestas a que el banco central recortará las tasas de interés el próximo mes.

* Los operadores de futuros de fondos federales valoraban el viernes una probabilidad del 87% de una reducción de 25 puntos básicos en el costo del crédito por parte de la Fed, un fuerte giro frente a las bajas proyecciones estimadas hace una semana.

* A nivel local, también se espera un recorte de tasas por parte de Banxico en diciembre.

* El viernes se conoció que la tasa de desempleo desestacionalizada de México se ubicó en un 2.6% en octubre. En la cifra no ajustada por estacionalidad, la tasa de desempleo también se ubicó en el 2.6% en el décimo mes del año, según el INEGI.

* Los volúmenes de negociación fueron más bajos de lo normal, debido a que Wall Street operaba con horario reducido tras el feriado de la víspera por Día de Acción de Gracias. En los mercados externos, una interrupción en CME Group, el mayor operador bursátil del mundo, paralizó además las negociaciones de futuros a nivel global.

* La moneda doméstica cotizaba en 18.2980 por dólar, con una apreciación del 0.27% frente al precio de referencia de LSEG del jueves. En noviembre, el peso marcó un avance de alrededor del 1.3%.

* "Hacia el overnight, prevemos un rango entre $18.26 y $18.36, gracias al debilitamiento del dólar, a la espera de conocer los PMI manufactureros en México y EUA el lunes", dijo la correduría Monex.

* Banamex, en tanto, proyectó durante la jornada que el peso terminaría este año en el nivel de 18.5 por dólar, al tiempo que para finales de 2026 se ubicaría en 19.4 por dólar, frente a estimaciones previas de 18.8 pesos y 19.7 pesos, respectivamente.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC, en tanto, trepó preliminarmente un 1.35%, a 63.543,06 puntos, apuntando a un alza de alrededor del 2.7% en la semana y de un 1.3% en noviembre, según datos de LSEG.

* El índice bursátil fue respaldado principalmente por las acciones de la firma de productos para el cuidado personal Kimberly-Clark de México que treparon preliminarmente un 5.02% a 38.73 pesos.

* Los papeles de la minorista y embotelladora FEMSA, en tanto, subieron un 3.18% a 176.99 pesos, al tiempo que los de la embotelladora Arca Continental avanzaron un 3.32% a 186.79 pesos.

* En el mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años revirtió una leve alza de más temprano y perdió 11 puntos básicos a un 8.69%, mientras que la tasa a 20 años también cambió de tendencia y descendió 11 puntos básicos a un 9.28%. (Reporte de Manuel Farías, editado por Javier Leira)