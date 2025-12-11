Peso mexicano sube y toca máximos de julio del año pasado; bolsa escala a récord tras Fed

11 dic (Reuters) - El peso mexicano subió el jueves para alcanzar sus máximos desde julio del año pasado y cerca de romper la marca de 18 por dólar, mientras que la bolsa cerró en récord histórico, tras superar por primera vez los 65.000 puntos, luego del esperado recorte de tasas de interés de la Reserva Federal estadounidense.

* La Fed rebajó las tasas de interés el miércoles, en otra votación dividida, y los inversores se habían posicionado para un "recorte restrictivo", aunque finalmente las proyecciones y los comentarios del presidente del organismo, Jerome Powell, resultaron más moderados de lo esperado por los mercados.

* Como consecuencia, el índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a una canasta de seis monedas pares, descendía un 0.26%, luego de bajar hasta un 0.52%, a un mínimo desde el 19 de agosto.

* "El FOMC recortó las tasas 25pb de cara a los crecientes riesgos a la baja para el empleo, pero señaló una pausa en enero. El resumen de proyecciones económicas indica un recorte de 25 pb en 2026 y uno en 2027, en medio de pocos cambios en las proyecciones de inflación y desempleo, Esperamos dos recortes en 2026, en línea con algunos comentarios moderados de Powell", dijo Barclays en un reporte.

* Powell afirmó también que los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump eran los que causaban "la mayor parte del rebasamiento de la inflación", reiterando su expectativa de que el impacto de los gravámenes en la inflación probablemente sea un "aumento de precios de una sola vez".

* "El mercado sigue asimilando el discurso de Powell y la decisión de la Fed de comprar instrumentos del Tesoro a corto plazo, lo que implica mayor liquidez. Con esto, el mercado anticipa un recorte en la tasa de 55 puntos base en 2026, es decir, al menos dos recortes de 25 puntos base en el año, por encima de la expectativa de la Fed de solamente un recorte", dijo Banco Base.

* A nivel local, la gobernadora de Banxico Victoria Rodríguez dijo que ella y los otros miembros de la junta de gobierno del organismo valorarán recortar la tasa en la decisión de política monetaria de la próxima semana. Subrayó un aumento de los riesgos internos, como "el deterioro en las perspectivas de crecimiento de la economía nacional, seguido de una inflación mayor a la esperada y del deterioro de las finanzas públicas".

* Mientras, los legisladores en el país aprobaron aranceles a productos importados de China y otras naciones asiáticas. Los gravámenes entrarán en vigor desde el próximo año.

* Los mercados permanecerán cerrados el viernes por un feriado local.

* La moneda local cotizaba en 18.0288 por dólar, con un alza del 0.7% frente al precio de referencia de LSEG del miércoles, cotizando en su mejor nivel desde finales de julio del año pasado.

* "El tipo de cambio tocó un nuevo mínimo del año (18.0111 pesos por dólar), lo que indica que los 18.0000 pesos por dólar es un nivel clave para el mercado. Además, los indicadores de oscilación muestran que el margen para que el peso siga apreciándose es limitado, pues está al borde de entrar a un nivel de sobre compra", dijo Banco Base.

* "Por esto, es probable que se observe una corrección al alza, sobre todo si el mercado aprovecha que el tipo de cambio está niveles no vistos desde julio del 2024 para la toma de coberturas cambiarias y compra anticipada de dólares. A la baja, se observa el soporte clave de 18.0111 pesos por dólar, nivel mínimo del año. Al alza, se observan las resistencias clave en 18.1342, 18.2103, 18.2719 y 18.3335 pesos por dólar", agregó.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC, en tanto, se disparó un 2.02% a 64.691,43 puntos, su mayor nivel de cierre y tras anotar un máximo récord intradía de 65.016,87 unidades.

* Los títulos del Grupo Aeroportuario del Pacífico, GAP escalaron un 6.43% a 469.06 pesos, al tiempo que los del Grupo Aeroportuario Centro Norte, OMA, treparon un 5.35%, a 245.73 pesos.

* "En octubre de 2025, ingresaron a México un total de 8.30 millones de visitantes... Con esto, el número total de visitantes mostró un crecimiento de 11.00% anual, y es el mayor número de personas que entran al país en un mes de octubre desde que hay registro", dijo Banco Base en una nota.

* En el mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años descendió 9 puntos básicos al 8.97%, mientras que la tasa a 20 años bajó 3 puntos básicos al 9.48%. (Reporte de Manuel Farías, Editado por Juana Casas)