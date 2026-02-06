Peso mexicano y bolsa anotan semana de ganancias por mejor ambiente externo

CIUDAD DE MÉXICO, 6 feb (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa se dispararon el viernes, terminando una semana de ganancias acumuladas, apuntalados por una recuperación del apetito global por riesgo que impulsó una ola de compras en los mercados accionarios, de divisas y materias primas.

La sesión estuvo marcada, también, por la divulgación de cifras dispares de la confianza del consumidor de México y Estados Unidos. Además, el vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, dijo que se sentía "cautamente optimista" sobre las perspectivas económicas para 2026.

* La moneda cotizaba en 17.2609 por dólar en la recta final de los negocios, con una apreciación de un 1.37%, a medida que el dólar estadounidense descendió frente a una cesta de divisas referenciales. En la semana, el peso acumula un retorno del 1.1%.

* "En mi opinión, este movimiento no implica aún un cambio claro de tendencia de largo plazo, pero sí refleja una corrección y alivio en la presión alcista del dólar, lo que abre la puerta a movimientos laterales o incluso a una apreciación adicional del peso en el corto plazo", dijo Diego Albuja, analista de la firma ATFX Latam.

"El siguiente catalizador importante será la publicación de próximos datos económicos en Estados Unidos, especialmente cifras de empleo e inflación, que podrían definir la dirección del dólar/peso mexicano", agregó.

* Por lo pronto, las ganancias en los mercados locales ocurrieron, un día después de que Banco de México interrumpiera un largo periodo de recortes a la tasa clave de interés, aunque dejó ver que hacia adelante podría contemplar nuevos ajustes al costo de los créditos.

* Analistas dijeron que al mejor ambiente se sumaron comentarios de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien informó que su administración realiza "trabajos diplomáticos" para poder reanudar el suministro de crudo a Cuba sin ser afectado por represalias estadounidenses.

* En la víspera, Reuters publicó un reporte citando a fuentes gubernamentales, quienes aseguraron que funcionarios mexicanos se estaban reuniendo con sus contrapartes estadounidenses para buscar la forma de reiniciar los envíos de crudo y derivados hacia la isla caribeña.

* En el mercado accionario, el índice líder S&P/BMV IPC saltó un 2.87% a 70,833.62 puntos, según datos preliminares de cierre, con un rendimiento semanal del 4.8%.

* Durante el día, la bolsa anotó un nuevo máximo histórico de 70,870.57 unidades.

* Los títulos de Industrias Peñoles encabezaron las alzas de la jornada, con un 7.23% más a 1,100.0 pesos, seguidos por los de Grupo Bimbo, que sumaron un 6.75% a 67.50 pesos.

* En cuanto a los bonos, el rendimiento del bono a 10 años bajó cuatro puntos base a un 8.87%, mientras que la tasa a 20 años descendió dos, a un 9.30%. (Reporte de Noé Torres)