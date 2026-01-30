Peso mexicano y bolsa anotan sólido primer mes del año

CIUDAD DE MÉXICO, 30 ene (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa retrocedieron el viernes después de la nominación del exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh para dirigir el banco central de Estados Unidos, aun así, culminaron enero con sólidas ganancias acumuladas. Analistas dijeron que los activos locales también resintieron la amenaza estadounidense de imponer aranceles a los países que suministran petróleo a Cuba, del que México se ha vuelto el principal proveedor, aun cuando la presidenta Claudia Sheinbaum apeló a una salida diplomática.

* La moneda cotizaba en 17.4667 unidades en la recta final de los negocios, con una depreciación de un 1.46%, ante una valorización del dólar estadounidense frente a una cesta de divisas referenciales. * El peso culminaba el primer mes del año con un rendimiento acumulado del 3%, su mejor desempeño desde junio de 2025, en un mercado que comenzó a poner su mirada en el anuncio de política monetaria de Banco de México la próxima semana. * Por la mañana se dio a conocer que el Producto Interno Bruto creció más de lo esperado durante el cuarto trimestre, respaldando las perspectivas de que la autoridad podría poner en pausa su ciclo de recortes a la tasa clave de interés.

* El índice accionario líder, S&P/BMV IPC, cayó un 2.78% a 67,563.58 puntos, según datos preliminares de cierre, después de haber alcanzado en la víspera un máximo histórico cercano a 70,500 unidades.

* En todo el mes, la bolsa sumó un retorno del 5.1%, su mejor desempeño desde septiembre de 2025. * El ajuste de la sesión fue liderado por firmas del sector minero ante una toma de ganancias en los precios de los metales, entre ellos, la plata que cayó casi un 30% para sufrir su peor jornada en la historia.

* Los títulos de Industrias Peñoles, el mayor productor mundial del metal blanco, perdieron un 13.40% a 1,013 pesos, seguidos por los de Grupo México, uno de los principales productores de cobre, que restaron un 7.58% a 192.83 pesos.

* Fuera del índice, los papeles de Minera Frisco, que forma parte del emporio de negocios del magnate Carlos Slim, se hundieron un 13.3% a 13.30 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años descendió cinco puntos base a un 8.92%, igual que la tasa a 20 años que terminó el día en un 9.23%. (Reporte de Noé Torres; editado por Adriana Barrera)