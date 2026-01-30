Peso mexicano y bolsa apuntan a culminar un sólido primer mes del año

CIUDAD DE MÉXICO, 30 ene (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa retrocedían el viernes después de la nominación del exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh para dirigir el banco central estadounidense, aun así, apuntaban a culminar enero con sólidas ganancias acumuladas

La decisión del presidente Donald Trump debe ser ratificada por el Senado. De confirmarse, sucedería en el cargo a Jerome Powell cuando termine su mandato en mayo

* La moneda cotizaba en 17.3830 unidades, con una depreciación de un 0.97%, a medida que el dólar estadounidense se valorizaba frente a una cesta de divisas referenciales

* "Con la nominación, Trump podría frenar los ataques en contra de la autonomía de la Fed, al menos en el corto plazo", dijo la firma Banco Base, en una nota de análisis. "Cabe notar que, para los mercados, Warsh es considerado restrictivo y cauto ante presiones inflacionarias, lo que también da respaldo al dólar esta mañana", agregó

* El peso se encaminaba a culminar el primer mes del año con un rendimiento acumulado del 3.5%, su mejor desempeño desde abril de 2025

* La jornada también estaba marcada por la divulgación de cifras en Estados Unidos que mostraron una aceleración de los precios al productor en diciembre por encima de lo previsto, lo que sugiere que la inflación podría repuntar en los próximos meses

* A nivel local se dio a conocer que el Producto Interno Bruto creció más de lo esperado durante el cuarto trimestre. No obstante, en todo 2025 la segunda mayor economía de América Latina registró su peor desempeño desde la pandemia

* El índice accionario líder, S&P/BMV IPC, caía un 1.81% a 68,233.57 puntos, después de haber alcanzado en la víspera un máximo histórico cercano a 70,500 unidades

* En todo el mes, la bolsa sumaba un retorno del 6.1%, su mejor desempeño desde septiembre de 2025

* El ajuste de la sesión era liderado por firmas del sector minero ante una toma de ganancias en los precios de los metales

* Los títulos de Industrias Peñoles, el mayor productor mundial de plata, perdían un 8.92% a 1,065.41 pesos, seguidos por los de Grupo México, uno de los principales productores de cobre, que restaban un 3.34% a 201.69 pesos

* Fuera del índice, los papeles de Minera Frisco, que forma parte del emporio de negocios del magnate Carlos Slim, se hundían un 9.39% a 13.90 pesos

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años descendía cuatro puntos base a un 8.93%, mientras que la tasa a 20 años subía cinco, a un 9.33%

(Reporte de Noé Torres)