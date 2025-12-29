Peso mexicano y bolsa arrancan con pie izquierdo última semana de 2025

CIUDAD DE MÉXICO, 29 dic (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa retrocedían el lunes por un ajuste de posiciones en el arranque de la última semana de 2025, que si bien se espera con un bajo volumen de negocios estará marcada por importantes datos económicos en Estados Unidos, entre ellos, las minutas del más reciente encuentro de la Reserva Federal.

Por la mañana se dio a conocer que las ventas de viviendas de segunda mano en la mayor economía del mundo se dispararon de forma inesperada en noviembre, a su nivel más alto en casi tres años, lo que ayudaba a apuntalar al dólar frente a una cesta de divisas.

* La moneda cotizaba en 17.9581 unidades, con una depreciación de un 0.35% frente al precio de referencia de LSEG del viernes, cuando llegó a negociarse en 17.8759 pesos, un nivel no visto desde julio del año pasado.

* "El tipo de cambio muestra un comportamiento lateral debido a la baja liquidez del mercado en las últimas sesiones del año", dijo la firma Banco Base. "El mercado tomará en cuenta las minutas (de la Fed) para evaluar la probabilidad de que el 29 de enero continúen los recortes de la tasa de interés", agregó.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC cedía un 0.20% a 65,506.15 puntos, interrumpiendo una racha de seis jornadas de ganancias que lo llevaron a alcanzar el viernes un nuevo récord máximo de 65,882 puntos.

* "Esta semana, en la que los mercados permanecerán cerrados el jueves por la celebración del Año Nuevo, la atención se mantiene en el 'rally de Santa Claus', un fenómeno que suele abarcar los últimos cinco días hábiles del año y los primeros dos del nuevo año", destacó GBM.

* Por lo pronto, los títulos del productor de tequila Becle (José Cuervo) encabezaban el declive, con un 1.20% menos a 20.66 pesos, seguidos por los de la cementera Cemex, que restaban un 1.03% a 21.20 pesos.

* En el mercado de deuda está previsto que un poco más tarde el banco central divulgue los resultados de su subasta semanal de valores gubernamentales, en la que busca colocar 40,000 millones de pesos (unos US$2,225 millones) en Certificados de la Tesorería (Cetes). (Reporte de Noé Torres)