Peso mexicano y bolsa avanzan animados por esperanzas de acuerdo entre EE.UU. y China

CIUDAD DE MÉXICO, 27 oct (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa avanzaban el lunes impulsados por una ola de apetito por riesgo ante crecientes expectativas de que Estados Unidos y China llegarían pronto a un acuerdo que ponga fin a sus disputas comerciales.

El buen ánimo de los inversores se sumaba a la perspectiva de que la Reserva Federal estadounidense recortaría nuevamente las tasas de interés en su decisión de esta semana. * La moneda cotizaba en 18,3872 unidades, con una apreciación de un 0,30%, a medida que el dólar estadounidense se debilitaba también frente a otras divisas como al euro y el yuan chino.

* "El tipo de cambio ha entrado en una fase consolidación en un canal entre 18,30 y 18,50 pesos por dólar", dijo la firma Banco Base en una nota de análisis. * Analistas destacaron además comentarios de la presidenta de México Claudia Sheinbaum, quien afirmó que habló con su par estadounidense, Donald Trump, el sábado y que ambos países extenderán unas semanas más el plazo para negociar las demandas comerciales pendientes con Washington.

* La atención de los participantes también estaba dirigida a la publicación esta semana de cifras locales del Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subía un 1,24% a 61.902,09 puntos, en un mercado con la mira puesta en la temporada de resultados trimestrales que finaliza el martes.

* Los títulos de la farmacéutica Genomma Lab encabezaban las alzas, con un 4,94% más a 18,49 pesos, seguidos por los del conglomerado Grupo Carso, que sumaban un 4,88% a 127,14 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años ascendía cinco puntos base a un 8,60%, igual que la tasa a 20 años que se ubicaba en un 9,35%. (Reporte de Noé Torres)