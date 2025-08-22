Peso mexicano y bolsa avanzan después de que Powell abrió puerta a recorte de tasas

```html

CIUDAD DE MÉXICO, 22 ago (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa avanzaban el viernes, apuntando a una semana de ganancias acumuladas, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, abrió la puerta a una baja de tasas de interés en su próxima decisión de septiembre.

En un esperado discurso en el simposio de Jackson Hole, el funcionario perfiló un posible recorte, aunque no llegó a comprometerse, en comentarios en los que caminó por una delgada línea reconociendo los riesgos para el mercado laboral y de una mayor inflación.

* La moneda cotizaba en 18.5853 unidades, con una apreciación de 0,80%, en medio de un debilitamiento generalizado del dólar.

* "El dólar estadounidense cayó el viernes, borrando sus recientes ganancias, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, adoptara un tono cautelosamente moderado en su discurso", dijo Felipe Barragán, estratega de investigación de mercados del bróker digital Pepperstone.

* A nivel local se dio a conocer que la inflación general del país latinoamericano avanzó mucho menos de lo previsto en la primera quincena de agosto, mientras que el índice subyacente mostró un ligero descenso.

* Otro reporte mostró que el Producto Interno Bruto creció en el segundo trimestre por debajo de lo que se había calculado inicialmente, luego de que las actividades primarias y las manufacturas fueron revisadas a la baja.

* Con el movimiento del viernes, el peso sumaba un retorno de 0,75% en la semana.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subía 0,60% a 59.018,34 puntos, con un rendimiento semanal de 1,2%.

* Los títulos del gigante de medios Grupo Televisa encabezaban las alzas, con 4,09% más a 9,16 pesos, seguidos por los de Grupo Financiero Banorte , que sumaban 2,0% a 169,22 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años se negociaba sin cambios frente a su cierre previo en 8,98%, mientras que la tasa a 20 años operaba en 9,66%. (Reporte de Noé Torres)

```