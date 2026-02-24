Peso mexicano y bolsa avanzan en espera de discurso de Trump

CIUDAD DE MÉXICO, 24 feb (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa avanzaron el martes, revirtiendo sus pérdidas iniciales, en las horas previas a una comparecencia del presidente estadounidense, Donald Trump, ante el Congreso, en el tradicional discurso del Estado de la Unión. Se espera que el mandatario podría abordar la decisión de la Corte Suprema de la semana pasada sobre los aranceles, así como el tema geopolítico.

* La moneda cotizaba en 17.1721 por dólar en la recta final de los negocios, con una apreciación de un 0.52% frente al precio de referencia de Reuters del lunes.

* Por la mañana, llegó a debilitarse hasta 17.3050 unidades, en medio de la cautela por una reciente escalada de violencia en el país tras la muerte de Nemesio Oseguera, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en una operación militar.

* La sesión también estuvo marcada por la divulgación de una serie de datos económicos en Estados Unidos, entre ellos, el índice de confianza del Conference Board que mostró un avance mayor a lo esperado en febrero.

* A nivel doméstico, se dio a conocer que la inflación general aceleró en la primera quincena de febrero por encima de lo previsto. El índice subyacente, en cambio, disminuyó inesperadamente.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, ascendió un 0.49% a 70.976,53 puntos, según datos preliminares de cierre, luego de haber caído durante el día un 1.1%.

* Entre las firmas con mejor desempeño figuró la embotelladora Coca-Cola FEMSA (Kof), cuyas acciones ganaron un 4.12% a 190.19 pesos, tras divulgar en la víspera sus resultados corporativos del cuarto trimestre.

* Por el contrario, los títulos de los grupos aeroportuarios GAP y OMA restaron un 5.9% y 3.2%, respectivamente, después de que publicaran también sus informes trimestrales.

* El sector, además, ha estado bajo presión esta semana debido a la ola de violencia que derivó en la cancelación de vuelos y alertas de viaje de países como Estados Unidos y Canadá.

* En el mercado de deuda, los rendimientos primarios de los Certificados de la Tesorería (Cetes) descendieron en la subasta semanal de valores gubernamentales, con excepción del plazo a tres meses, que repuntó después de tres semanas disminuyendo.

* La tasa del referencial Cete a 28 días fue colocada en un 6.83%, un punto base por debajo de su remate previo. (Reporte de Noé Torres; Editado por Lizbeth Díaz)