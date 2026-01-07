Peso mexicano y bolsa avanzan en sesión errática tras datos económicos EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 7 ene (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el miércoles y la bolsa borraba sus pérdidas iniciales, en una jornada errática luego de la publicación de una serie de datos económicos mixtos en Estados Unidos, entre ellos, un reporte que mostró que la nómina privada repuntó en diciembre, aunque menos de lo previsto.

El empleo privado creció en 41.000 puestos de trabajo el mes pasado luego de haber caído en una cifra revisada de 29.000 en noviembre, según el Informe Nacional de Empleo ADP. Los economistas anticipaban un aumento de 47.000 posiciones laborales.

* La moneda cotizaba en 17.9564 por dólar, con una apreciación de un 0.17%. Aun así, se mantenía oscilando en un estrecho rango entre 17.94 y 18.00 unidades, en un mercado también con la mirada puesta en noticias derivadas de la situación entre Estados Unidos y Venezuela.

* "Es importante señalar que la tendencia a la baja del tipo de cambio parece haberse detenido ante la aversión al riesgo asociada a la postura más agresiva de Estados Unidos en su política exterior", dijo la firma Banco Base en una nota de análisis.

* Según Kapital Grupo Financiero, el avance de la moneda encontraba una importante barrera técnica de corto plazo en 17.85 pesos, un nivel "donde el mercado ha tenido ligeros rebotes, aunque éstos han sido marginales hasta 18.05", destacó.

* Por la mañana también se dio a conocer que la actividad del sector servicios estadounidense repuntó de forma inesperada en diciembre y otro reporte mostró que las ofertas de empleo bajaron más de lo esperado en noviembre. A su vez, los nuevos pedidos de bienes de fábrica cayeron en octubre.

* Las cifras anteceden a un esperado informe el viernes de la tasa de desempleo y la nómina no agrícola de Estados Unidos, que podría ser clave para determinar los próximos pasos de la Reserva Federal.

* Por lo pronto la atención estaba puesta en los comentarios que ofrecerá más tarde en el día la vicepresidenta de Supervisión del banco central estadounidense, Michelle Bowman, en un evento en California.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC ascendía un marginal 0.05% a 65.051,77 puntos, después de haber caído por la mañana un 1.5%.

* Los títulos del productor de tequila José Cuervo encabezaban las alzas, con un 2.57% más a 22.35 pesos, seguidos por los del banco Regional, que sumaban un 2.07% a 139.76 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años se negociaba sin cambios frente a su cierre previo, en un 8.82%, igual que la tasa a 20 años que se ubicaba en un 9.38%. (Reporte de Noé Torres)