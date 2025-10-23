Peso mexicano y bolsa avanzan en víspera de publicación de datos de inflación de EE.UU.

CIUDAD DE MÉXICO, 23 oct (Reuters) - El peso mexicano avanzaba el jueves ligeramente, en un mercado vacilante en la jornada previa a la divulgación de un esperado informe de inflación al consumidor de Estados Unidos.

Los datos, que se darán a conocer a pesar del cierre del gobierno, estarán en el foco de los inversores que apuestan por un nuevo recorte de tasas de interés en el próximo encuentro de la Reserva Federal la próxima semana.

* La moneda cotizaba en 18,4005 unidades, con una apreciación marginal de un 0,07%, aun cuando el dólar subía frente a una cesta de divisas.

* A nivel local, la sesión estaba marcada por la publicación de cifras de inflación de la primera quincena de octubre que respaldaban las perspectivas de que el banco central seguirá recortando la tasa clave de interés el resto del año.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subía un 0,31% a 61.496,60 puntos, en un mercado también con la mira puesta en la temporada de resultados corporativos del tercer trimestre.

* Los títulos de la productora de tequila Becle encabezaban las alzas, con un salto de un 10,43% a 23,30 pesos después de que reportó en la víspera un sólido incremento en sus ganancias trimestrales.

* Por el contrario, destacaba una caída de un 2,93% a 52,36 pesos de los del operador de restaurantes Alsea tras dar a conocer que obtuvo una ganancia neta menor a la esperada.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años se negociaba en un 8,53%, sin cambios frente a su cierre previo, igual que la tasa a 20 años que se ubicaba en un 9,22%. (Reporte de Noé Torres)