Peso mexicano y bolsa avanzan luego de tres sesiones de pérdidas

CIUDAD DE MÉXICO, 22 sep (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa avanzaron el lunes después de tres jornadas consecutivas de pérdidas, en el inicio de una semana que estará marcada por la decisión de política monetaria de Banco de México.

El mercado espera ampliamente que el banco central disminuya la tasa clave en un cuarto de punto porcentual en su anuncio del jueves, en medio de un débil desempeño de la segunda mayor economía de América latina.

* La moneda cotizaba en 18,3556 unidades casi al final de los negocios, con una apreciación de un 0,19%, en medio de un declive generalizado del dólar frente a una cesta de divisas.

* "Es posible que la zona del 18,50 que estuvo actuando como soporte para la paridad, actúe como resistencia", dijo Alexander Londoño, analista de la firma ActivTrades. "Pese al retroceso alcista en el USD/MXN, la tendencia bajista a corto y medio plazo todavía se mantiene", agregó.

* En Estados Unidos, autoridades de la Reserva Federal (Fed) pusieron en duda la necesidad de nuevos recortes de tasas, en un momento en que la inflación se mantiene por encima del objetivo del 2% y el mercado laboral sigue cerca del pleno empleo.

* Tanto el jefe de la Fed de San Luis, Alberto Musalem, como el de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijeron que, si bien el recorte de tasas de un cuarto de punto en la reunión de la semana pasada era adecuado como forma de gestionar el riesgo de aumento del desempleo, la reducción de la inflación sigue siendo la prioridad.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subió un 1,31% a 62.004,11 puntos, acercándose a su máximo histórico de 62.252,13 unidades que alcanzó la semana pasada.

* Los títulos de la minera Industrias Peñoles encabezaron las alzas, con un 5,94% más a 781,64 pesos, seguidos por los de la firma de telecomunicaciones Megacable, que sumaron un 4,59% a 62,46 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años culminó sin cambios frente a su cierre previo en un 8,62%, igual que la tasa a 20 años que terminó la sesión en un 9,22%. (Reporte de Noé Torres)