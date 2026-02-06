Peso mexicano y bolsa avanzan por recuperación global

CIUDAD DE MÉXICO, 6 feb (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa avanzaban el viernes, apuntalados por una recuperación del apetito global por riesgo, mientras los inversionistas asimilaban cifras dispares de la confianza del consumidor de México y Estados Unidos. Las ganancias en los mercados locales ocurrían, además, un día después de que Banco de México interrumpiera un largo periodo de recortes a la tasa clave de interés, al mantenerla sin cambios, aunque dejó ver que hacia adelante podría contemplar nuevos ajustes al costo de los créditos.

* La moneda cotizaba en 17.2615 por dólar, con una apreciación de un 1.37%, a medida que el dólar estadounidense descendía frente a una cesta de divisas referenciales. En las dos sesiones previas, el peso sumó un retroceso del 1.6%.

* "Parece que ha regresado una calma temporal a los mercados financieros, donde los metales preciosos se encuentran ligeramente al alza, los futuros de acciones han superado sus mínimos y el bitcóin ha encontrado compradores", opinó ING en una nota de análisis. * Analistas dijeron que al mejor ambiente se sumaban comentarios de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien informó que su administración realiza "trabajos diplomáticos" para poder reanudar el suministro de crudo a Cuba sin ser afectado por represalias estadounidenses. * En la víspera, Reuters publicó un reporte citando a fuentes gubernamentales, quienes aseguraron que funcionarios mexicanos se estaban reuniendo con sus contrapartes estadounidenses para buscar la forma de reiniciar los envíos de crudo y derivados hacia la isla caribeña. * En el mercado accionario, el índice líder S&P/BMV IPC subía un 1.59% a 69.950,34 puntos, oscilando muy cerca de sus máximos históricos.

* Los títulos de la firma de telecomunicaciones Megacable encabezaban las alzas, con un 4.47% más a 63.29 pesos, seguidos por los de la minera Industrias Peñoles, que sumaban un 4.43% a 1.071,32 pesos.

* En cuanto a los bonos, el rendimiento a 10 años se negociaba sin cambios frente a su cierre previo en un 8.91%, mientras que la tasa a 20 años descendía tres puntos base, a un 9.28%. (Reporte de Noé Torres)