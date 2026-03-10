Peso mexicano y bolsa avanzan tras comentarios de Trump sobre conflicto en Medio Oriente

CIUDAD DE MÉXICO, 10 mar (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa avanzaban el martes después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara en la víspera que la guerra con Irán podría terminar pronto, inyectando optimismo en los mercados internacionales.

Según el mandatario, Estados Unidos ya había infligido graves daños y predijo que el conflicto culminaría antes de las cuatro semanas que había fijado inicialmente. Hasta ahora, las hostilidades han perturbado las exportaciones de petróleo desde la región amenazando con impactar la inflación y el crecimiento económico global.

* La moneda cotizaba en 17.4778 por dólar, con una apreciación de un 0,68%, a medida que los precios del crudo se replegaban desde su máximo en más de tres años, ante un alivio de las preocupaciones sobre las interrupciones del suministro.

* El peso extendía así las ganancias de la jornada anterior, cuando se recuperó un 1%, luego de haber superado brevemente la barrera de 18 unidades.

* "Prevemos en principio una jornada relativamente más tranquila", dijo Grupo Financiero Ve por Más. "Las declaraciones de Trump sugirieron la posibilidad de una resolución rápida del conflicto en Medio Oriente. No obstante, no se descarta por completo el escenario de un conflicto prolongado", agregó.

* Las afirmaciones del presidente estadounidense contrastaban con la situación en Irán, que sufría el día más intenso de bombardeos desde el comienzo de la embestida militar de Estados Unidos e Israel hace más de una semana.

* La Guardia Revolucionaria iraní amenazó con no permitir la salida de petróleo de Medio Oriente hasta que cesen los ataques, provocando que Trump respondiera con la promesa de fuertes represalias.

* El mandatario también declaró en una entrevista con Fox News que es posible que esté dispuesto a dialogar con Irán.

* "Seguiremos de cerca los eventos en Medio Oriente que darán dirección a los mercados", dijo Kapital Grupo Financiero. "Técnicamente seguimos previendo una alta volatilidad. Estimamos un rango inicial de operación entre 17.52 y 17.63", agregó.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subía un 1,0% a 67.556,64 puntos, después de tres sesiones continuas en declive.

* Las alzas eran encabezadas por firmas del sector minero ante un fortalecimiento de los precios de los metales.

* Los títulos de Industrias Peñoles, el mayor productor mundial de plata, ascendían un 4,05% a 950,82 pesos, seguidos por los de Grupo México, uno de los principales productores de cobre, que sumaban un 3,97% a 202,55 pesos.

* En el mercado de deuda estaba previsto que más tarde el banco central divulgue los resultados de su subasta semanal de valores gubernamentales, en la que busca colocar 45.700 millones de pesos (2.615 millones de US$) en Certificados de la Tesorería (Cetes).

