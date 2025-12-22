Peso mexicano y bolsa avanzan tras datos de actividad económica local

CIUDAD DE MÉXICO, 22 dic (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa avanzaron el lunes ante un declive generalizado del dólar y luego de la divulgación de cifras locales que mostraron que la actividad económica creció más de lo esperado en octubre.

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) avanzó un 1%, según datos desestacionalizados, recuperándose de una contracción que se registró en septiembre y superando las expectativas del mercado.

* La moneda cotizaba en 17.9725 pesos casi al final de los negocios, con una apreciación de un 0.26%, en el primer día de una semana que se anticipaba de menor actividad debido al periodo vacacional de fin de año.

* Está previsto que el martes se dé a conocer la inflación de México de la primera quincena de diciembre, un dato que será clave para calibrar los próximos pasos del Banco de México después de que volvió a recortar su tasa clave la semana pasada.

* Según un sondeo de Reuters, si bien el índice subyacente se habría moderado, seguiría por encima de la meta oficial, reforzando las perspectivas de que la entidad podría interrumpir su ciclo de suavización monetaria.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subió un 1.27% a 64.778,18 puntos.

* Los títulos de la minera Industrias Peñoles encabezaron las alzas, con un 7.68% más a 936.83 pesos, seguidos por los del gigante de medios Grupo Televisa, que sumaron un 4.14% a 10.82 pesos.

* En el mercado de deuda, los rendimientos primarios de los Certificados de la Tesorería (Cetes) descendieron en la subasta semanal de valores gubernamentales, luego de la decisión la semana pasada del banco central de reducir la tasa clave.

* El rendimiento del referencial Cete a 28 días fue colocado en un 7.04%, 11 puntos base por debajo de su remate previo. (Reporte de Noé Torres; Editado por Adriana Barrera)