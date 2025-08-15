Peso mexicano y bolsa avanzan tras datos EEUU; aguardan reunión entre Trump y Putin

CIUDAD DE MÉXICO, 15 ago (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa recuperaban terreno el viernes después de dos jornadas de pérdidas, mientras los inversionistas digerían nuevas cifras de la economía estadounidense, en un mercado a la espera de un encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin.

Entre los datos económicos destacaba un informe que mostró que las ventas minoristas aumentaron sólidamente en julio. Otro reporte dejó ver que la producción manufacturera se estancó en el periodo, en tanto que la confianza de los consumidores disminuyó en agosto.

* La moneda cotizaba en 18.7361 por dólar, con una apreciación del 0,28% frente al precio de referencia de LSEG del jueves. En las dos sesiones anteriores acumuló un retroceso de poco más de un 1%.

* "Hoy, el tipo de cambio extiende su tendencia bajista, impulsado por el debilitamiento del dólar, después de evaluar los últimos datos económicos en EEUU, a medida que los operadores esperan una reunión entre Putin y Trump, la cual favorece un entorno de menor nerviosismo", dijo Monex Grupo Financiero.

* El presidente de Estados Unidos viajó el viernes a Alaska para celebrar lo que denominó como una cumbre con "mucho en juego" con su par ruso para discutir un acuerdo de alto el fuego en Ucrania.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subía un 0,47% a 58.439,13 puntos. En las dos jornadas previas sumó una pérdida del 0,87%.

* Los títulos de la financiera Gentera encabezaban las alzas, con un 2,79% más a 43,54 pesos, seguidos por los del gigante de medios Grupo Televisa, que sumaban un 1,91% a 9,06 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años se negociaba sin cambios frente a su cierre previo en un 8,95%, igual que la tasa a 20 años que se ubicaba en un 9,61%. (Reporte de Noé Torres)