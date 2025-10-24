Peso mexicano y bolsa avanzan tras datos inflación EEUU menores a lo previsto

CIUDAD DE MÉXICO, 24 oct (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa avanzaban el viernes después de conocerse que los precios al consumidor de Estados Unidos crecieron menos de lo esperado en septiembre, lo que mantiene a la Reserva Federal en camino a recortar las tasas de interés la próxima semana.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 0,3% el mes pasado. En los 12 meses transcurridos hasta septiembre, el IPC avanzó un 3,0%. Economistas encuestados por Reuters habían previsto que el indicador creciera un 0,4% mensual y un 3,1% interanual.

* La moneda cotizaba en 18,3853 unidades, con una leve apreciación de un 0,05%, a medida que el dólar cedía terreno frente a una cesta de divisas.

* "La trayectoria más suave de la inflación refuerza las expectativas de que la dinámica de los precios se está enfriando hacia finales de año, en consonancia con el ciclo de flexibilización en curso de la Reserva Federal", dijo Felipe Barragán, estratega de mercados del bróker digital Pepperstone.

* Según la herramienta FedWatch de CME Group, el mercado ve un 96,7% de probabilidades de una disminución de un cuarto de punto al costo de los créditos el 29 de octubre. Las apuestas también se inclinan por otro recorte similar en la siguiente decisión de diciembre.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subía un 0,14% a 61.600,74 puntos, en un mercado también con la mira puesta en la temporada de resultados corporativos del tercer trimestre.

* Los títulos de la desarrolladora de bienes raíces industriales Vesta encabezaban las alzas, con un 4,81% más a 53,19 pesos, seguidos por los de la embotelladora Coca-Cola FEMSA (Kof), que sumaban un 3,59% a 161,11 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años se negociaba en un 8,52%, sin cambios frente a su cierre previo, igual que la tasa a 20 años que se ubicaba en un 9,25%. (Reporte de Noé Torres)