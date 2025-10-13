Peso mexicano y bolsa avanzan tras dos jornadas de pérdidas, suben acciones mineras

CIUDAD DE MÉXICO, 13 oct (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa avanzaban el lunes tras dos sesiones de pérdidas, apuntalados por un mejor ambiente para los activos de riesgo luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, matizó la retórica de su nuevo embate arancelario contra China.

Después de amenazar a la nación asiática el viernes con un "aumento masivo" de tarifas a sus importaciones, el mandatario afirmó el domingo en sus redes sociales que Washington no quería dañar a Pekín, aliviando preocupaciones de una escalada comercial entre las dos economías más grandes del mundo.

* La moneda cotizaba en 18,4576 por dólar, con una ganancia de un 0,64% frente a las 18,5770 unidades del precio de referencia de LSEG del viernes.

* "La apreciación del peso se debe a un mayor apetito por riesgo, pues se redujo la probabilidad de que Estados Unidos imponga aranceles del 100% a partir del 1 de noviembre a las importaciones desde China", dijo Banco Base.

* En las dos jornadas anteriores, la moneda sumó un retroceso del 1,3%.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC ascendía un 1,30% a 61.359,0 puntos, en un mercado también con la mirada puesta en la publicación esta semana de los primeros reportes de la temporada de resultados del tercer trimestre.

* Por lo pronto las alzas eran encabezadas principalmente por firmas del sector minero ante un fortalecimiento de los precios de los metales.

* Los títulos de Industrias Peñoles sumaban un 5,16% a 822,99 pesos, seguidos por los de Grupo México , con un 3,18% más a 149,47 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años se negociaba en un 8,60%, sin cambios frente a su cierre previo, igual que la tasa a 20 años que se ubicaba en un 9,24%. (Reporte de Noé Torres; Editado por Lizbeth Díaz)